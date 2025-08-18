El segundo verano más letal de la historia del país deja tres fallecidos por golpes de calor en Aragón

Al menos 23 personas han fallecido como consecuencia de un golpe de calor en lo que va de verano, 3 de ellas en Aragón, lo que le convierte por ahora en el segundo periodo estival más letal tras el de 2023, cuando se registraron 24 muertes.

Según la información que ha trasladado a Sanidad, en Aragón tres muertes se han atribuido a golpes de calor: un hombre el 20 de junio en Huesca, una mujer de 82 años el 25 de ese mes en Zaragoza y un hombre de 70 cuatro días después en esta misma provincia. Sin embargo, el Gobierno de Aragón vincula la muerte de un total de 55 personas con las altas temperaturas, según informó Salud Pública la semana pasada.

Las últimas víctimas mortales han sido un hombre de 70 años que ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) como consecuencia directa de un golpe de calor que le sorprendió mientras estaba pescando y la de otro varón que lo sufrió mientras estaba dando un paseo por el municipio cordobés de la Rambla.

Hasta el 4 de agosto, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 19 muertes como consecuencia directa de las altas temperaturas, según los datos a los que ha tenido acceso EFE, que indican que doce de los fallecimientos se produjeron desde que comenzó la actual ola de calor el pasado 3 agosto.

En el recuento de Sanidad faltarían, además de las dos conocidas hoy, la de una empleada de la limpieza en Barcelona a finales de junio y la de un temporero que murió el 12 de agosto tras sentirse indispuesto mientras trabajaba en una finca agrícola de Alcarràs (Lleida), con lo que el total de víctimas mortales se elevaría al menos a 23.

Al menos cuatro estaban trabajando

Con ello, y a falta de mes y medio para que concluya, el actual periodo estival ha superado ya el del año pasado, que finalizó el 30 de septiembre con 17; supera el de 2022, cuando fueron 20, y se acerca al más letal desde que hay registros, el de 2023, cuando murieron 24 personas por golpe de calor, según los datos del informe final de evaluación del plan calor de 2024.

Dos tercios de los fallecidos este verano son varones y la mayor parte tenía patologías previas. Al menos cuatro estaban trabajando cuando les dio el golpe. Por comunidades, ocho se han registrado en Andalucía, cinco en la Comunidad Valenciana, tres en Cataluña, Extremadura y Aragón y una en Baleares.