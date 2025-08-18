Dos de cada tres cigüeñas en Aragón están contaminadas por residuos plásticos

La contaminación ambiental afecta de forma directa a la flora y la fauna de la comunidad. Especialmente a las aves, una de las poblaciones más sensibles a los cambios en los ecosistemas. Así, de un total de los restos muertos de 1.500 cigüeñas blancas analizadas en 22 años, los colectivos ecologistas han detectado que 1.045 ejemplares contenían materiales plásticos en sus tractos digestivos. Esto es: dos de cada tres de estas aves estaban afectadas por la ingestión de estos materiales, aunque no fuera esta la causa directa de su muerte.

En concreto, en un estudio publicado en la revista científica de SEO/BirdLife analizando estos individuos recogidos en el centro de recuperación de La Alfranca indica que 342 de las aves (el 32,7%) portaban contaminantes sólidos. Además, en 142 de estos casos (41,5%) se observaron dos o más categorías de contaminantes sólidos en el mismo animal, destacando las gomas elásticas, detectadas en 200 ventrículos (19,1 %), seguido por la silicona, que se encontró en 66 (6,3 %)

Estos resultados, según resaltan desde la organización ecologista demuestran «una vez más» el peligro que supone el abandono de residuos en el campo y su exposición en vertederos al aire libre para determinadas especies de aves.

El cálculo, difundido este mes, ha sido posible gracias a las necropsias realizadas entre 1997 y 2019 por un equipo veterinario a ejemplares del centro de protección de la fauna silvestre del Gobierno de Aragón.

Según detallas desde SEO Birdlife, la presencia de plásticos es generalizada en toda el área de vuelo de estas cigüeñas, con especial incidencia en el territorio de la comunidad autónoma. Además, los autores de la publicación manifiestan que la presencia de contaminantes sólidos en el aparato digestivo no difirió ni en cuanto a la edad ni al sexo. Lo que sí queda clara es la asociación de la presencia de estos materiales en el aparato digestivo con la búsqueda de alimento en vertederos, y podría también estar relacionada con la ingesta masiva de gomas abandonadas en campos de cultivo.

El material hallado con más frecuencia (19,1%) fueron las gomas de embalar, seguidas por las tiras de silicona (6,3%). Estos dos productos tienen gran capacidad para formar ovillos que atrapan al resto del contenido de los estómagos de los animales y dan origen a grandes masas imposibles de eliminar. Esto les provoca molestias y en muchos casos, como los ejemplares recibidos en el centro de recuperación, les puede llevar a la muerte. Como dato curioso han evidenciado que el 2,8% de las mollejas de las cigüeñas contenía cuerdas de embutido con grapas de aluminio unidas. Otros materiales como esquirlas de vidrio, papel, tela o cerámica aparecen siempre «en cantidades muy pequeñas», normalmente unos pocos fragmentos de unos milímetros. En el 41% de los ventrículos que contenían contaminantes sólidos se hallaron dos o más materiales diferentes.

Por edades, desde SEO Birdlife indican que no se detectaron diferencias significativas en cuanto a proporción de aves que habían ingerido estas sustancias, pero sí en cuanto a la cantidad de las mismas. Un 8% de los pollos de nido presentaban altos volúmenes de gomas en la molleja, frente a un 3,3 % de adultos.

Respecto al lugar de alimentación, las cigüeñas que previsiblemente habían frecuentado vertederos eran las que con más frecuencia habían ingerido gomas y otros contaminantes (70,8%). Y en otro dato preocupante señalan que un 24% de las aves que posiblemente se habían alimentado en campos de cultivo poseían gomas en el estómago.