Los vecinos de Alagón salvan a un árbol de 150 años de ser talado: "Es la gota que colma el vaso"

Los vecinos de Alagón han impedido la tala de un árbol de 150 años que estaba prevista que ocurriera hoy a primera hora de la mañana en la avenida Zaragoza de esta localidad. Los miembros de la comunidad y el colectivo ReaccionA llevaron a cabo el pasado viernes una concentración para protestar en contra de que esto ocurriera. Sin embargo, parece no haber surtido efecto y se ha seguido con lo previsto hasta que los bomberos debido a la controversia han decidido detener sus labores.

El viernes pasado cerca de 150 vecinos acudieron a este plátano de sombra centenario tras enterarse por casualidad que iba a ser talado. "Un residente vio a un bombero y al alcalde mirando al árbol y hablando de él y se acercó. Gracias a eso descubrió que lo iban a quitar y pudimos actuar", explica Ana Gustrán miembro de la agrupación ReaccionA. Así, aparecieron con pancartas para intentar evitar que en un futuro indeterminado, pero cercano este desapareciera de la céntrica vía.

Intento de tala

Hoy ha sido el día. Tras el fin de semana los alagoneses se han despertado con la zona acordonada y un camión de bomberos trabajando en el árbol cortándole sus ramas. "No hemos podido estar tantos vecinos como el viernes porque ha sido todo de imprevisto y a primera hora, pero por el boca a boca hemos conseguido estar una gran cantidad para impedirlo. Muchos pasaban y se llevaban las manos a la cabeza", cuenta Gustrán. El suceso ha parado sin completarse, según la miembro de ReaccionA, porque "los bomberos han decidido parar al ver la controversia entre los vecinos, el alcalde y otros partidos políticos".

Tampoco había un plan para la tala, pero Gustrán cree que "en cualquier momento pueden considerar el platanero en peligro, desarrollar el plan y conseguir lo que quieren". Desde ReaccionA y los propios vecinos se le increpa las acciones al alcalde y consideran que "se ha reído de la gente". Además, afirman que es una idea que tiene en la cabeza y que no va a parar hasta que lo consiga.

Antes y después del árbol centenario tras el intento de tala / El periódico de Aragón

Para los habitantes de Alagón este plátano de sombra es un símbolo del municipio que lleva estando en la céntrica avenida en torno a 150 años. "Está en el centro del pueblo, tiene una fuerte presencia, todos lo reconocemos y es todo un emblema porque es de los pocos que quedan aquí. Solo queda este que es por donde pasaba antiguamente la carretera y unos en la entrada", detalla Gustrán. Intentando evitar la tala, desde la agrupación ReaccionA buscan que se le haga un expediente de árbol singular. "Aunque no sea una especie de árbol especial o exótica queremos que se haga el expediente por el valor que tiene para Alagón", comenta la miembro del colectivo.

Un emblema que estorba

La causa de la tala es debido a que estorba para unas obras que se están haciendo en el solar de al lado. "Han aprovechado las tormentas que hubo hace poco, donde se le cayeron algunas ramas como excusa para quitarlo de forma urgente", detalla Gustrán. El plátano de sombra centenario no es la primera vez que se enfrenta a su posible desaparición de la avenida Zaragoza. "En 1965 los vecinos consiguieron un indulto para parar su tala y que siguiera estando aquí", dice. Esto lo han descubierto a partir del suceso de hoy y ahora están buscando más información para saber cómo lo consiguieron y ver si lo pueden aplicar o utilizar como argumento para evitar que se vuelva a repetir la situación. "Es difícil saber más porque ha pasado mucho tiempo y los que nos lo han contado son los hijos de quienes lo firmaron, aun así puede sernos útil", confiesa.

"Nos quedamos con una sensación agridulce porque lo hemos parado, pero en cualquier momento pueden hacerlo. Quien te dice que mañana no vuelvan y lo talen", afirma Gustrán. Por eso, los vecinos y el colectivo ReaccionA están en una carrera contrarreloj para conseguir evitarlo de forma definitiva. "Estamos buscando un experto para que venga a verlo y contraste la versión oficial que dice que está mal y no es cierto", detalla.

"Está es la gota que colma el vaso. Se está mostrando que desde los sectores políticos no hay interés por el medio ambiente. Llevamos ya varías y no es normal. Y no es algo de este mandato, las políticas medioambientales llevan siendo malas desde hace tiempo", concluye Gustrán. Precisamente, ReaccionA este mismo año sufrió la apertura de un expediente sancionador por parte del ayuntamiento por plantar árboles en los alcorques vacíos.