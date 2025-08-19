Hasta 17.000 euros para comprar viviendas VPO: estos son los requisitos de las nuevas ayudas en Aragón

Intentar facilitar el acceso a la vivienda en Aragón en un contexto de alza en los precios y dificultad de emancipación de los jóvenes es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno autonómico, que ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de vivienda protegida en la comunidad.

El Gobierno de Aragón ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de viviendas protegidas en Aragón con un presupuesto de 1.500.000 euros con los que se podrán otorgar subvenciones para comprar más de un centenar de pisos en toda la comunidad autónoma, en función de la cuantía de las ayudas que se den a los compradores.

El Boletín Oficial de Aragón publica hoy la orden de la convocatoria de ayudas que podrán solicitarse ya desde este miércoles 20 de agosto y durante el próximo mes. La convocatoria forma parte de los programas impulsados por el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón que dirige Octavio López, el primero destinado a la oferta de vivienda protegida y el segundo a la demanda, con objeto de poder cubrir tanto el proceso de promoción de viviendas protegidas como de su posterior adquisición por aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en la legislación sobre viviendas de protección oficial.

Las ayudas que otorgará el Gobierno de Aragón van desde los 11.000 hasta los 17.000 euros directos, en función de los ingresos y la situación de la unidad familiar que adquiere la vivienda.

Así, para las familias que tengan unos ingresos de entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, las ayudas generales serán de 15.000 euros; de 16.000 euros para los menores de 39 años y de 17.000 para familias numerosas, monoparentales con hijos, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Para las familias con unos ingresos de entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM, las ayudas generales esrán de 13.000 euros; de 14.000 para jóvenes menores de 39 años; t de 15.000 para familias numerosas, monoparentales, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

Por último, las unidades familiares con ingresos entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM podrán optar a subvenciones de 11.000 euros en categoría general; 12.000 euros para los menores de 39 años y 13.000 euros para las familias numerosas, monoparentales, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

El presupuesto del departamento para estas ayudas es de 1,5 millones de euros, que se distribuyen principalmente en la provincia de Zaragoza, con 1.370.000 de crédito disponible, y 130.000 euros para las provincias de Huesca y Teruel.

Asimismo, la convocatoria prevé también la ampliación de las ayudas para las viviendas ubicadas en municipios de precio máximo superior, con entre 300 y 1.000 euros extra.

Entre los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a estas ayudas, se deberá destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, y cumplir con la finalidad de la ayuda, así como devolver el importe si se incumplen estos requisitos.