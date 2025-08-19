Aragón suma 81 fallecidos por altas temperaturas este verano, 30 de ellos en ola de calor

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que en lo que va de verano se han producido en Aragón 81 muertes atribuibles a las altas temperaturas. De estas, 30 fueron durante la ola de calor entre el 3 de agosto y ayer. En total, en España han sido 2.635 y 1.149 muertes, respectivamente.

De los 81 fallecidos en verano en Aragón, 46 han sido mujeres y 35 hombres, y por edad, la mayoría, un total de 77, tenían más de 65 años (59 de ellos más de 85).

También en el conjunto nacional la inmensa mayoría de los 2.635 fallecidos por calor han sido personas de más de 65 años (2.529) y, en especial, a partir de 75 (2.347, de los que 1.747 tenían 85 o más), según la estimación del MoMo para este periodo estival, que comprende del 15 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con el tiempo que el Ministerio de Sanidad mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud.

Por sexos, 1.579 eran mujeres frente a 1.056 hombres, según este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no a partir de muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

Un 40 % más que en 2024

Así, estima que en lo que va de periodo estival 2.635 muertes son atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone un 40 % más que en el mismo tramo del año pasado, cuando fueron 1.856.

De ellas, casi la mitad, 1.149, se han contabilizado durante la última ola de calor, que en su última semana ha dejado más de 100 víctimas mortales al día, cuando más en el puente: el domingo 17 fue el de mayor sobremortalidad (125), seguido del sábado 16, con 113.

En lo que va de agosto se han rebasado, de esta forma, las cifras de todo julio, cuando las defunciones achacables al calor ascendieron a 1.060 frente a las 672 de 2024 (57 %). Mientras, en junio fueron 407, 12 veces más que el mismo mes del año pasado, cuando fueron 32. Por último, en la segunda quincena de mayo se han estimado 8, seis más que en 2024.