La consejería de Agricultura activa un plan de ayudas de medio millón de euros contra el fuego bacteriano

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la Orden AGA/1005/2025, de 6 de agosto, que establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a explotaciones afectadas por el fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en perales y membrilleros de todo Aragón.

El plan cuenta con una primera intervención valorada en 500.000 €, financiados exclusivamente con fondos propios del departamento que lidera Javier Rincón.

Se trata de la primera vez desde que se tuvo conocimiento de la afección del fuego bacteriano en la Comunidad, hace más de una década, que el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, diseña un plan específico de subvenciones para la reconversión varietal de las especies afectadas.

Esta enfermedad infecciosa afecta a, entre otros cultivos, a perales y membrilleros. El fuego bacteriano ha experimentado una expansión más que notable durante los últimos años, especialmente en la comarca de Calatayud, donde están afectadas prácticamente las 470 hectáreas dedicadas a este tipo de frutales en la zona.

¿Qué contempla esta medida?

La orden fija las reglas para otorgar ayudas que permitan a los fruticultores la reconversión varietal en las zonas afectadas. Los beneficiarios serán aquellos agricultores que cuenten con explotaciones de peral y membrillero afectados, siempre que se cumplan con requisitos establecidos, como estar al corriente de pago de obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.

Están subvencionadas acciones como el arranque de plantaciones enfermas y la replantación con variedades más resistentes. El proceso se realiza electrónicamente, exige menos documentación si ya está en poder de la Administración, y se basa en criterios objetivos y transparentes, según han informado desde la consejería en un comunicado.

Estas subvenciones responden a una demanda del sector en toda la Comunidad, especialmente de zonas como el entorno de Calatayud, según aseguran en el Gobierno autonómico.

El plan cuenta con una inversión inicial aproximada de 500.000 euros, financiados con fondos propios del departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y ha sido definido como una estrategia progresiva a medio plazo. Además, se acompañan de jornadas técnicas y sesiones informativas junto a los profesionales para facilitar de manera conjunta una reconversión ordenada y participativa en las explotaciones afectadas por esta enfermedad

¿Qué es el fuego bacteriano?

El fuego bacteriano es una enfermedad vegetal causada por la bacteria Erwinia amylovora, que afecta principalmente a frutales como el peral y el membrillero. Los síntomas que provoca en la planta es la necrosis de hojas, flores y ramas, que se ennegrecen como si se hubieran quemado por el fuego. De ahí el nombre común de la enfermedad.

Se propaga con rapidez a través de insectos, agua, viento, herramientas de poda o incluso por contacto entre plantas. Puede llegar a destruir plantaciones completas en poco tiempo, obligando al arranque total de los árboles afectados para frenar su expansión. Es una de las plagas más graves para los frutales, ya que no existe un tratamiento curativo eficaz, solo medidas preventivas y de erradicación.

El Gobierno de Aragón quiere, con esta línea de ayudas, "reafirmar su voluntad de actuar con responsabilidad, previsión y cercanía, garantizando la sostenibilidad del sector primario y la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas aragonesas".