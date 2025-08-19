La casi desconocida visita de Federico García Lorca a Zaragoza en 1936: "Uno de sus últimos actos públicos antes de su trágica muerte"

Federico García Lorca fue asesinado en Granada el 19 de agosto de 1936 por el bando sublevado a la edad de 38 años. Ese mismo año, unos meses antes, el poeta andaluz viajó a Zaragoza, en el que sería uno de sus últimos actos públicos, con el objetivo de convencer a la actriz Carmen Ruiz de que protagonizase una comedia en la que estaba trabajando que, entonces, todavía solo tenía título provisional: 'El poema del café cantante'.

De paso a Madrid, la actriz sevillana había parado en Zaragoza para actuar en el Teatro Principal, propiciando así la llegada del "celebrado comediógrafo y poeta García Lorca" a la ciudad en "la madrugada del domingo", publicaba Heraldo de Aragón el 21 de enero de 1936.

Carmen Díaz había llegado a Zaragoza con su compañía de teatro para presentar la obra 'Mi hermana Concha', de Antonio Quintero y Pascual Guillén. El estrenó se celebró el sábado 18 de enero ofreciendo dos funciones, una a las 18,30 y otra a las 22,30. Esta última es a la que acudió García Lorca, procedente de Barcelona y acompañado por el músico Federico Elizalde, para hablar con la actriz.

Componentes de 'La Barraca' en agosto de 1933 en Zaragoza / Archivo

"El automóvil paró a la misma puerta del Principal. Poco después, al terminar la función, Federico García Lorca conversaba con Carmen Díaz y le leía algunos episodios de la obra que escribe para la ilustre actriz andaluza", relataba el Heraldo sobre el encuentro del que no se sabe nada más al respecto.

Eso sí, Heraldo de Aragón aseguraba sobre el final de la entrevista que "Carmen Díaz está contentísima. Federico García Lorca también ha marchado satisfechísimo de su nueva intérprete, que además es empresaria rumbosa cuando hace falta".

'La Barraca' por Aragón

Otra visita, tres años antes de la que fue la última poco antes de ser sesinado, y siempre en agosto, 'La Barraca pasaba por Aragón. El 25 de agosto de 1933, Federico García Lorca llegó a Jaca para representar 'Fuenteovejuna' en el Teatro Unión Jaquesa. Aprovechando si paso por la localidad, el poeta fue invitado a la Universidad de Verano de Jaca donde recitó algunos de sus poemas.

Fue tal el éxito de su visita que Lorca no pudo terminar su intervención debido a la gran aglomeración del público que se acercó a la puerta sin haber conseguido entrada y con la esperanza de ver al poeta. Tras visitar Jaca, Canfranc, Ayerbe o Huesca, un miércoles, 30 de agosto de 1933, Federico García Lorca llegaba a Zaragoza.