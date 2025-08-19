La DGA destina 2 millones para modernizar las estaciones de esquí de Teruel

El objetivo es reforzar el atractivo, la competitividad y la sostenibilidad

Nieve en una estación de Teruel, en una imagen de archivo.

Nieve en una estación de Teruel, en una imagen de archivo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha resuelto la convocatoria de ayudas para favorecer la inversión en infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a la implantación y mantenimiento de sistemas de innivación en los centros de esquí alpino y de fondo de la provincia de Teruel, correspondiente al año 2025.

La dotación presupuestaria prevista en la convocatoria ha sido completamente asignada a los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Griegos y la empresa Nieve de Teruel. Ambas solicitudes han sido valoradas favorablemente por parte del IAF, lo que permitirá movilizar una inversión total subvencionable de 2 millones de euros. 

En concreto, las ayudas del Instituto Aragonés de Fomento apoyarán la ampliación de las instalaciones de esquí de fondo de Muela de San Juan, en Griegos, y la modernización de los sistemas de innivación en las estaciones gestionadas por Nieve de Teruel.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo reforzar el atractivo, la competitividad y la sostenibilidad de las instalaciones de esquí en la provincia de Teruel, mediante la modernización tecnológica y la adaptación a las condiciones actuales del turismo invernal. El periodo de ejecución de estas subvenciones comprende hasta el 14 de noviembre de 2025.

TEMAS

