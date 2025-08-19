Las familias del colegio Valdespartera III denuncian retrasos en las obras de ampliación del centro

La Asociación de Madres y Padres de alumnos del colegio Valdespartera III de Zaragoza denuncia que, a falta de tres semanas para el comienzo del curso escolar, "no se ha comenzado ningún trabajo en la parcela contigua para la zona deportiva prometida".

Explican que estas obras, que se tratan de la construcción de una pista deportiva que fue licitada por más de 182.000 euros, son fundamentales porque "permitirán a los alumnos ganar espacio de recreo y deportivo" mientras se acometen las obras de ampliación del colegio Valdespartera III.

El AMPA añade a través de su comunicado que fue el 3 de julio cuando se publicó el anuncio de la formalización del contrato para construir esta pista, adjudicado a la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL por un importe 133.039,5 euros, iva incluido. El plazo de ejecución de las obras desde su adjudicación es de 2 meses.

Dado que este trámite ya está formalizado, las familias reclaman celeridad para el inicio de los trabajos ante la proximidad del inicio del curso. "Desde el Ampa V3 queremos denunciar una vez más la desidia que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón tiene hacia el CPI Valdespartera III y la educación pública en general", indican en su comunicado. "El centro se ve menospreciado por el Departamento de Educación de una forma vergonzosa", apuntan.