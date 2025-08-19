Las fuertes tormentas vuelven a descargar sobre Aragón y se ceban con el Pirineo

Las previsiones se han cumplido y este martes las tormentas han vuelto a azotar algunos puntos de Aragón. Las fuertes lluvias, acompañadas de granizo en algunos casos, se han cebado especialmente con el Pirineo oriental, aunque las nubes también han descargado con fuerza en algunos puntos de las Cuencas Mineras y el Bajo Aragón. En localidades como Bielsa, según los medidores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han llegado a acumular más de 64 litros de agua por metro cuadrado.

Ya el lunes los avisos de la Aemet alertaban de fuertes lluvias y tormentas, un pronóstico que se cumplió y que sufrieron municipios como La Codoñera, donde el granizo arrasó con amplias superficies de cultivo y también causó daños materiales en el núcleo urbano. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología mantenía los avisos naranjas para toda la zona oriental de la provincia de Teruel y el Pirineo.

Y fue la cordillera pirenaica la que se ha llevado la peor parte. El frente de tormentas descargó a lo largo de la tarde desplazándose desde el centro de la provincia hacia el este, descargando con fuerza sobre municipios como Fiscal y todo el valle del Ara y especialmente, Bielsa y Benasque, donde la lluvia intensa estuvo además acompañada por granizo y donde se registraron casi 54 litros de agua por metro cuadrado. En Gistaín, por su parte, los vecinos recogieron pedrisco de un tamaño similar al de una canica.

Pabellones abiertos para los coches

En Teruel, fue Montalbán, en las Cuencas Mineras, el municipio que ha registrado, según la red de medidores de la Aemet, una mayor precipitación acumulada en la tarde de este martes, alcanzando los 34,4 litros por metro cuadrado. Además, se produjeron rachas de viento de hasta 73 kilómetros por hora.

Precisamente debido a la tormenta que descargó sobre La Codoñera el lunes, los vecinos de los pueblos del Bajo Aragón, el Matarraña y las Cuencas Mineras estaban avisados para este martes y varios municipios, como Valdealgorfa y Torrecilla de Alcañiz, emitieron bandos informando de que abrían sus pabellones municipales para que sus habitantes pudieran poner a resguardo sus coches ante el riesgo de que fueran dañados por las tormentas.

Para este miércoles, la Aemet mantiene avisos por lluvias y tormentas en todo el Pirineo oscense, pero rebaja el nivel de naranja a amarillo.