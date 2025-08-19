Illueca 'ficha' al abogado de los Bienes de Sijena: "El cráneo tiene que volver a la estancia en la que nació el Papa Luna"

En la recta final del largo litigio por los Bienes de Sijena, a Jorge Español, el abogado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Sijena frente al expolio catalán, le ha llegado a la mesa de su despacho otra misión vinculada a la defensa del patrimonio aragonés. En esta ocasión se le ha encomendado desde Illueca la tarea de bregar por el cráneo del Papa Luna, una reliquia que el ayuntamiento zapatero quiere traer de vuelta a su Castillo-Palacio para dejar sin efecto otro expolio, el de las tropas francesas que saquearon y profanaron la tumba de don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. Para ello plantea Español la interposición de una demanda en los juzgados de La Almunia de Doña Godina que hará efectiva a la vuelta de las vacaciones de verano, según confirma el abogado en declaraciones a este diario.

"Al juez no le vamos a instigar para que diga quién es el propietario del cráneo, sino para que diga quién es el que puede cumplir mejor la voluntad de los descendientes del Papa Luna", explica Español, para quien el punto de partida es la autorización que en 1430 brindó el Rey de la Corona de Aragón, por entonces don Alfonso V, para trasladar el cadáver desde Peñíscola -allí murió en 1423- hasta Illueca, tal y como le solicitó entonces un sobrino de Benedicto XIII, don Juan de Luna. "Esos actos jurídicos son impecables con el Derecho de aquella época", argumenta el letrado sobre este movimiento.

A partir de ahora, y con los tiempos que maneja la Justicia, calcula Español que habrá que esperar "un año mínimo" para que se dicte una primera sentencia a la que seguirán recursos ante instancias superiores hasta el punto de que "seguro que llega al Tribunal Supremo". En cualquier caso se trata de "un pleito estrictamente civil" y "un acto pacífico". "Estamos confiados de que este es el enfoque jurídico correcto. La legitimidad del Ayuntamiento de Illueca es impecable porque es el propietario del Palacio", sostiene el abogado.

En estos momentos la calavera descansa en la capilla de Santa Ana de la iglesia de San Pedro Apóstol de Sabiñán, adonde llegó el 1 de junio de 2021 después de que dos jóvenes hermanos del municipio robaran la reliquia en abril de 2000. "Esto no se hace contra Sabiñán, se hace a favor de la memoria del Papa Luna y de su familia. Lo que hoy tiene Sabiñán parte de un acto violento, algo que el Derecho no contempla", concluye Español en alusión a aquella profanación francesa que sacó de su cuna a Benedicto XIII.