Parques eólicos y servidumbres aeronáuticas: ¿cómo afectan en Zaragoza?

Las restricciones relativas a las servidumbres aéreas de la Base Aérea de Zaragoza (el espacio aéreo que requieren las aeronaves para maniobrar y realizar aterrozajes y despegues) afectan a 46 municipios de la provincia de Zaragoza, además de a Cortes (Navarra), que se corresponden con la ribera alta y la ribera baja del Ebro. El Estado Mayor del Aire y el Espacio, dependiente del Ministerio de Defensa, ha impulsado el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento a través de un decreto ley para incrementar la seguridad de la navegación en la aproximación a tierra. Pero tiene un daño colateral: comprometen proyectos empresariales en liza por generar interferencias en las emisiones radioeléctricas.

Lo que busca el mando militar es blindar el funciocamiento de instalaciones de comunicaciones, de ayuda a la navegación aérea y de vigilancia. La normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece que una construcción no puede superar los 100 metros de altura, aunque si está dentro del espacio dentro de la servidumbre militar y por debajo de esta cota también requiere la autorización del Ministerio de Defensa.

Varias de las iniciativas que se quedan en la cuerda floja están relacionadas con parques eólicos. Las plantas más modernas cuentan con aerogeneradores de gran capacidad, que por ende tienen alturas más altas. Los más nuevos incluso rozan los 200 metros desde el suelo hasta la cota máxima de las aspas. Ahí está el problema. Como la Base Aérea de Zaragoza está controlada por un mando militar (que se ocupa del control aéreo también del aeropuerto civil), es el Ministerio de Defensa el que limita y concede a placer las autorizaciones preceptivas. Para muestra, un botón: la repotenciación de los primeros molinos de Aragón busca sustituir unas máquinas que medían 31 metros, casi siete veces menos.

Las servidumbres aeronáuticas militares de la Base Aérea de Zaragoza abarcan un área de entre 40 y 50 kilómetros en ambos sentidos de las pistas, en base a un real decreto del año 1972 y actualizado en 1991 cuya aplicación ahora se ha endurecido. El área restriginda se extiende siguiendo el cauce del Ebro entre el municipio de Cortes, en Navarra, y Osera de Ebro. Sin embargo, las mayores limitaciones se centran en el cono de influencia del aeropuerto, que tiene 15 kilómetros de radio.

De hecho, desde 2023 se han publicado varios decretos ley que buscan regular la proliferación de aerogeneradores en entornos afectados por las operaciones aeronáuticas, tanto en el caso de las servidumbres relativas a la operativa de los aviones como a las radioeléctricas.