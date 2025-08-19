Paz social hasta 2027 en la negociación colectiva de Aragón

La economía aragonesa afronta un 2025 de estabilidad gracias a los convenios vigentes en las principales empresas y sectores económicos de la comunidad. El reivindicado diálogo autonómico podrá descansar al menos hasta el año que viene mientras en Madrid discuten todavía sobre la reducción de la jornada laboral, cuya tramitación está varada en el Congreso de los Diputados. El estancamiento de la norma mantiene la aprobación de algunos acuerdos en vilo en varias regiones de España, pero no así en Aragón, donde coincide que los grandes pactos están firmados y garantizan la paz social para la mayor parte de las empresas y trabajadores cuyas condiciones laborales se rigen por estos textos hasta 2027.

En lo que va de curso, se ha alcanzado un acuerdo para prorrogar el convenio del comercio del metal, que deberá renegociarse el próximo año. Además, queda por encarar un acuerdo en el sector de cables y comunicaciones y se está a la espera de formalizar el convenio nacional de pastas alimenticias.

La negociación colectiva, si bien nunca frena del todo, deberá tomar velocidad de crucero durante el próximo ejercicio, cuando tocará negociar convenios como el metal de Teruel, el de perfumerías y algunos de ámbito estatal como el calzado. A ellos se suma la negociación de acuerdos en dos grandes empresas de Aragón. Por un lado, en la fábrica de ferrocarriles de CAF, ubicada en Zaragoza, donde trabajan 900 empleados, el convenio caduca en 2025. Por el otro, también tocará renegociar las condiciones laborales en la planta de la auxiliar de la automoción Adient en Pedrola, especializada en el ensamblaje de asientos, y donde se emplean unas 300 personas.

Velocidad de crucero en 2027

Sin embargo, no será hasta 2027 cuando tocará afrontar los grandes acuerdos, esos que rigen las condiciones laborales de las mayores empresas de la comunidad y de los sectores que aglutinan a un mayor número de trabajadores. Será entonces cuando se redacten uno de los principales pactos sectoriales de Aragón, el del metal de la provincia de Zaragoza. Este texto afecta a unos 60.000 trabajadores, tiene vigencia entre 2023 y 2026 y está considerado como el convenio de referencia en la industria por sus positivas tablas salariales, flexibilidad y jornada laboral.

Del mismo modo, también tocará dentro de un año y medio constituir la mesa de la industria química, un sector de referencia que da trabajo a 15.000 aragoneses. En este caso, el texto se negocia en Madrid para toda España, pero la fuerte presencia de empresas dedicadas a esta actividad como Teva o Ercros lo hacen merecedor de mención. El último acuerdo recogía un alza salarial del 9% repartido entre 2024, 2025 y 2026. Además, se sumará el convenio estatal de la industria textil y de la confección.

La plantilla de Stellantis Figueruelas, la industria más intensiva en cuanto a volumen de empleo, también volverá en 2027 a la mesa de negociación tras atar en el convenio vigente la producción de vehículos más allá de 2030, además de un incremento salarial que palió la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. En 2027 también tocará renegociar, entre otros, el convenio de Nurel (la química del grupo Samca), el NonStop de Saica (vigente para el periodo 2019-2026) o el de la auxiliar del automóvil Valeo, que selló un acuerdo que implicaba un alza salarial del 14% entre 2023 y 2026.

