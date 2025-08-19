El plan de pensiones de la construcción aragonesa se universalizará con el próximo convenio

El pionero plan de pensiones privado que el sector de la construcción de Aragón impulsó en su último convenio colectivo empieza a carburar. Ha costado convencer a algunas empresas y trabajadores, pero esta semimochila austríaca que complementará las pensiones de la Seguridad Social ya se ha empezado a llenar para los obreros con menor escala salarial. Es más: en el próximo acuerdo sectorial, que salvo sorpresa se firmará en los próximos meses, se extenderá su aplicación a todas las categorías profesionales.

Así lo explica Manuel Grande, secretario del sector de la construcción y materiales de la construcción de UGT FICA, que califica de "éxito" el programa, ideado como "un aliciente para atraer a gente joven al sector" y contribuir así a paliar la escasez de mano de obra y el relevo generacional. El plan de pensiones supone aportar en torno a 300 euros al año para empezar a edificar una mochila de ahorros, cuya base se sustenta en una décima parte de la subida salarial pactada para el periodo 2022-2024, cifrada en un 10%. Por su parte, las empresas obtienen bonificaciones de hasta el 10% del impuesto de Sociedades por aportaciones de trabajadores con sueldos de hasta 27.000 euros anuales, entre otras ventajas.

"Creemos que la iniciativa se ha puesto en marcha y que está generalizada. A veces ha costado convencer a algunos trabajadores, ya que hay una alta rotación y prefieren coger el dinero que le corresponde, pero creo que ya se ha generalizado la visión", señala un responsable de la patronal de la construcción.

"En el siguiente convenio, en las tablas, vamos a universalizar el plan de pensiones. Creemos que beneficiará a los 32.000 asalariados del sector", indica Grande, que recuerda que las aportaciones obligatorias quedarán definidas en el nuevo convenio. Entre otras cuestiones, los sindicatos piden un recorte de la edad de jubilación. "Estamos peleando por los coeficientes reductores, es muy importante para jubilarnos antes. La media de edad de jubilación es 61 años porque a todos nos da con lesiones. Queremos instaurar coeficientes reductores que ya existen en el sector, como los de la minería a cielo abierto", señala el sindicalista.

La negociación se ha desarrollado con la vista puesta en reconvertir en atractivo el sector de la construcción para la potencial mano de obra. Vistos los años que están por venir, con la necesidad de construir vivienda, el ensamblaje modular y la mano de obra son fundamentales. Por ahí quieren atacar también los sindicatos el problema. "Lo que no puede ser es que quien construye la vivienda no pueda pagársela. Planteamos que los trabajadores tengan alguna ventaja en la compraventa, del mismo modo que ocurre en los empleados de las plantas de producción de coches", señala Manuel Grande.