Los productores de cereza de Aragón se preparan para "la ventana interesante" de comerciar con China

La cereza aragonesa será aún más internacional en los próximos tiempos. La autorización definitiva de la Administración General de Aduanas de China, efectuada a comienzos de esta semana, permite que la fruta, de la que Aragón es la comunidad más productora de España, pueda entrar en el gigante asiático. Un cambio que es "una ventana interesante" para los productores del territorio, que confían en llegar a unos compradores que son muchos y con mucho poder adquisitivo. La oportunidad, eso sí, llega con "requisitos" que hay que cumplir, como el tratamiento con frío durante quince días para evitar que algunas enfermedades o bichos sí presentes en Europa no lleguen a China.

El balance en general es positivo para todas las patas que sostienen al sector agroalimentario. Desde los propios productores, en los campos de la comunidad, hasta los analistas del nivel de exportación consideran una buena noticia que el gigante asiático entre en la lista de países al que llevar la cereza aragonesa. Óscar Moret, secretario provincial de UAGA en Huesca y responsable de Fruta en la organización agraria, afirma que "la ventana interesante" se irá abriendo poco a poco para los distintos miembros del sector. "Primero llegarán las empresas más grandes", asevera Moret, que considera que la cereza aragonesa está "muy apreciada" en el resto de Europa. Reino Unido, los países centroeuropeos y los nórdicos son los principales destinos fuera de las fronteras españolas donde llega esta fruta de hueso de la comunidad.

La aparición de China en la nómina de nuevos mercados, fruto de los acuerdos logrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al país asiático, no debería alterar las relaciones ya afianzadas. "En Aragón tenemos la ventaja de producir cereza durante prácticamente toda la temporada", asegura el secretario de UAGA, que confía en el buen hacer de los departamentos comerciales: "No se van a perder los mercados de referencia y se podrá abrir el mercado chino sin perder los anteriores". Moret confía en "no perder esos mercados" en un momento en el que España, y Aragón, están logrando buenos registros en la presente campaña: "Va a ser una buena campaña, mejor que la previa".

Los precios también son "buenos", según el miembro de la organización agraria, aunque pueden caer "un poco" en el caso de la cereza más tardía por la entrada de Turquía, otro de los grandes productores mundiales de esta fruta. El contexto, según Moret, acompaña a España frente a, por ejemplo, Estados Unidos: "Se empiezan a leer noticias sobre explotaciones que se quedan sin recoger por la política migratoria de Trump, porque es un trabajo tradicionalmente hecho por migrantes allí".

Un mercado competitivo

Otro productor, Javier de Pablo, de Fincas Albalate, se muestra algo más cauto con la aparición del agente chino. "Es una noticia muy llamativa porque hablamos de un nuevo mercado enorme", cuenta de Pablo, que precisa que el caso aragonés no será como el de Chile: "Allí el 90% de su producción se va a China, viven gracias a ellos, porque sacan su producción en un momento en el que solo tienen cosecha ellos".

De Pablo insiste en que el mercado local se tiene que seguir trabajando, "sobre todo si se tiene un buen precio", y cree que las cosechas medias y tardías serán "las más beneficiadas" en este nuevo acuerdo con el gigante asiático. "Es bueno, pero tenemos que saber que no estamos solos, porque en el mercado se compite con países del este de Europa, con Turquía o con Estados Unidos", resume este productor aragonés. La propia China también registra unas grandes cosechas de cereza.

"Es una maniobra positiva, pero tiene dificultades", concreta de Pablo, que recuerda el tratamiento de 15 días que tendrán que hacer los agricultores aragoneses: "Habrá que dejar dos semanas en frío la producción, para evitar que lleguen bichos o enfermedades". Esta es una de las principales exigencias de China para activar el comercio con España. "Habrá que esperar", cierra este agricultor, que cree que las primeras relaciones entre empresas aragonesas y chinas serán "pruebas" para conocer el alcance del intercambio comercial entre los dos países.

Antonio Lozano es el presidente de la asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro (Aeamde) y representante de la federación española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas (Fepex) en Aragón. "Va a tener un impacto muy positivo, somos el mayor productor de cereza de España y solo centrales aragonesas se han inscrito", asegura Lozano, que defiende que la comunidad cuenta con "una producción creciente", porque hay "un mayor número de explotaciones".

Con más cerezos en la comunidad, una mayor producción que llega al mercado como más oferta. "Por eso hay que ampliar", considera Lozano, que asegura que los nuevos negocios con China "no afectarán a los mercados que ya existen".

"China también produce sus propias cerezas, por lo que se llega a un mercado donde ya hay", resume Lozano, que insiste en la idea de ver al gigante asiático como "un nuevo destino" que servirá para "descongestionar la oferta que genera ese mayor volumen de producción que se tiene".