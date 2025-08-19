Rescatadas 26 personas en montañas y barrancos del Pirineo de Huesca en tan solo 4 días

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado en tan sólo cuatro días y en diecisiete operaciones de salvamento a 26 personas que sufrieron accidentes, dolencias repentinas y cansancio, se extraviaron o quedaron enriscadas mientras practicaban el montañismo, la escalada, el senderismo, el barranquismo o se bañaban en ríos del Pirineo de Huesca.

Según informa el Instituto Armado, el pasado 14 de agosto se inició con el rescate en las cercanías del refugio Ángel Orús, en Benasque, de dos senderistas valencianas de 43 y 40 años, una de las cuales sufrió esguince de tobillo, y continuó con el de un menor de Zaragoza de 14 años que se luxó la clavícula mientras descendía por una pista de BTT en Cerler (Benasque).

El día concluyó con el salvamento y traslado a un centro hospitalario de un escalador bosnio de 24 años que se fracturó la cadera cuando realizaba una vía ferrata en Lo Pas de la Savina, en el término municipal de Estopiñán del Castillo.

La jornada del 15 de agosto se saldó con los rescates de un senderista de Brunete (Madrid) de 29 años con luxación de hombro en el pico Gran Bachimala, en Gistaín, y de una vecina de Bergara (Guipúzcoa) de 40 que sufrió una caída mientras practicaba el senderismo en el Collado de los Monjes, en Jaca.

El 16 de agosto comenzó con los rescate de un barranquista turolense de 20 años con fractura de tobillo en el río Forcos (Broto) y de otro francés de 50 con luxación de hombro en el barranco Miraval (Tella-Sin), y continuó con el de un senderista de Bilbao de 47 en el pico Perdiguero (Benasque) con síntomas de agotamiento. Además, fue rescatada una mujer de 42 años de Zaragoza que sufrió luxación de hombro cuando se bañaba en una poza en Salinas de Jaca (Riglos), y de un bañista de Zaragoza de 48 con lesión medular en el río Aragón (Canfranc Estación).

El 17 de agosto, día con más rescates

A lo largo del 17 de agosto, el día que concentró un mayor número de rescates, fueron evacuados dos montañeros de Barcelona de 58 y 40 años, uno de ellos herido tras sufrir un deslizamiento en el glaciar del Aneto (Benasque); otros dos también de Barcelona de 30 y 28 que se quedaron enriscados en la Cresta de Gabietos (Torla), y dos senderistas franceses de 57 y 48 extraviados en la Garganta de Escuaín, en Ordesa.

También fueron rescatados cuatro montañeros de Valencia de 24 a 28 años que quedaron enriscados en la Punta de las Olas (Fanlo); otros dos de Zaragoza, de 44 y 32, en el Balcón de Pineta, uno con fractura de tobillo, y un senderista francés de 19 en el ibón de Bachimaña (Panticosa) con deshidratación y cansancio.

La jornada del 18 se saldó con el único rescate de dos senderistas francesas de 45 y 14 años en la zona de la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una de ellas con fractura de tobillo.