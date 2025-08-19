Los salarios de convenio encadenan un año con subidas por encima de la inflación en Aragón

Los efectos colaterales de la guerra en Ucrania y de la parálisis de la actividad en la pandemia crearon en 2022 un monstruo de nombre inflación que engulló a dentelladas los ahorros de la ciudadanía. La presión sindical se centró entonces en blindar el poder adquisitivo de los trabajadores. Salario o conflicto, rezaban las pancartas en las manifestaciones del Primero de Mayo. El resultado fue fructífero, dado que la subida salarial recogida en los convenios colectivos en Aragón encadena un año por encima de la tasa que marca el coste de la vida.

Los 87 acuerdos de empresa o autonómicos en vigor que rigen las remuneraciones de 219.888 trabajadores de Aragón cerraron el mes de julio con una subida media del 3,26%, un par de décimas por encima del pacto de mínimos que las organizaciones sindicales mayoritarias (CCOO y UGT) y las patronales CEOE y Cepyme sellaron en 2023 para el trienio que concluye este año. La cifra queda por encima de la inflación acumulada en lo que va de año en la comunidad, que registra un alza del 2,64% en el Índice de Precios de Consumo.

La brecha ha sido a lo largo del último año bastante favorable a la recuperación del poder adquisitivo de los aragoneses. En los meses de primavera, los salarios se incrementaron casi un punto por encima de la inflación, una diferencia similar a la registrada entre agosto y noviembre de 2024. En septiembre, cuando se anotó un IPC especialmente bajo con una tasa del 1,5%, las remuneraciones reguladas por convenio se incrementaron en un 3,21%. Y hay que remontarse hasta junio del año pasado para encontrar un dato de la inflación superior al del avance salarial. En aquel mes, el IPC (3,5%) superó en tres décimas el incremento de las retribuciones selladas por los acuerdos (3,21%).

Por encima del acuerdo nacional

"Los convenios que tenemos en vigor están superando el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) entre medio punto o un punto. Cosa diferente es que los precios están subiendo en verano, algo que creemos que responde a un incremento especulativo para ampliar los márgenes de beneficio", señala José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón.

En el balance por autonomías, Aragón, una de las tierras donde más se celebra la paz social, ocupa el cuarto peldaño de la clasificación nacional de los incrementos de sueldo recogidos en convenio. Aunque así sea, las cifras a escala nacional mejoran ligeramente las ofrecidas por la comunidad aragonesa. La subida salarial media de los convenios en España alcanza el 3,46%, con una pujanza especial en las Islas Baleares (6,2%), País Vasco (4,27%) y Madrid (4,13%) y La Rioja (3,47%).

Los aragoneses perdieron 3.000 millones de euros de ahorros entre 2022 y 2023 por el disparado coste de la vida, que dejó el IPC por encima del 9%

No obstante, la inflación no es el único indicador que muestra si el bolsillo de los aragoneses tiene un roto o un descosido. El sindicato CCOO Aragón fue muy crítico en el último informe sobre el IPC sobre el precio de la vivienda, que no computa en estos datos, así como el hecho de que los costes del hogar (electricidad y gas) y de los combustibles y los suministros de agua "impacten directamente" en el bolsillo de los trabajadores.

El blindaje general de los salarios ha llegado, eso sí, después de una pérdida casi irreparable durante los años 2022 y 2023. En el primero de estos cursos, la inflación media llegó a situarse por encima del 9% mientras que las subidas salariales pactadas apenas superaban el 2%. Según los datos publicados por el Banco de España, los aragoneses perdieron 3.000 millones de euros en ahorros en aquellos meses, prácticamente lo mismo que se había embalsado durante los meses de confinamiento, cuando el gasto se contuvo de forma abrupta por las restricciones de movilidad.

La referencia del sector del metal

Tan solo quienes tenían sus salarios condicionados a las subidas de índices como el IPC o el IPI (Índice de Precios Industriales) pudieron evitar el golpe. Fue el caso, por ejemplo, de los 60.000 trabajadores del sector metalero en la provincia de Zaragoza, un acuerdo considerado de referencia, que recibieron un importante salvavidas económico en forma de extra como compensación por las pérdidas acumuladas en el trienio 2020-2022.

No menos interesante es el análisis por sectores de actividad. Aunque los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social no están regionalizados, sirva la muestra nacional para trazar un boceto de cómo se distribuye el reparto de este alza de las remuneraciones. Sorprende que es el sector servicios es el que lidera los incrementos durante lo que va de año, con una subida media del 3,72%, lo que seguramente se explica por la escasa mano de obra. Mismos motivos están detrás del alza salarial en la construcción, con un avance medio del 3,14%.

La industria, donde la presencia sindical es históricamente superior y por ende cuenta con las tablas salariales más altas, registra una subida de las retribuciones del 2,87%. El sector agrario, todo lo contrario, está a la cola y los sueldos apenas avanzan un 2%.