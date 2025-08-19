Sallent de Gállego dedicará una calle a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el año 2000
Este año se cumple el 25 aniversario del atentado de la banda terrorista en el municipio oscense
EP
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) realizará su homenaje anual a los dos guardias civiles asesinados por ETA en un atentado terrorista perpetrado en el año 2000 y del que este año se cumple el XXV aniversario, motivo por el que el consistorio les dedicará una calle.
El acto tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza Valle de Tena, estará presidido por el alcalde de la localidad altoaragonesa, Jesús Gericó, contará con la asistencia de familiares de ambos agentes y al finalizar se depositará una corona de flores.
El ayuntamiento ya puso una placa que recuerda a los guardias civiles, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, en el lugar donde explosionó la bomba lapa que la banda terrorista había colocado en los bajos del vehículo y que detonó al poner en marcha el motor cuando iban a iniciar su ronda diaria.
Tenían 32 y 22 años cuando explotó la carga explosiva adosada a los bajos del Nissan Patrol. La onda expansiva alcanzó de lleno a la agente y la mató en el acto, e hirió mortalmente a su compañero, que falleció en la ambulancia que le trasladaba al hospital.
Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA.
José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), llevaba tres meses en Sallent cuando fue asesinado y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil.
