El Santiago Bernabéu guarda un minuto de silencio por Javier Lambán
La muestra de respeto ha servido también para homenajear a los fallecidos por los incendios forestales en España
El estadio Santiago Benabéu ha guardado un respetuoso minuto de silencio antes del arranque liguero para Real Madrid y Osasuna en memoria del expresidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado viernes a los 67 años.
El coliseo madridista ha querido reconocer así la relevancia del político aragonés, madridista confeso, tras cuatro años de lucha contra el cáncer, además de extender esta muestra de respeto a las personas fallecidas en los incendios que asolan España desde hace semanas y que, actualmente, cuenta con 21 fuegos activos, 33.750 personas desalojadas y 33 detenidos, según ha recogido Efe.
