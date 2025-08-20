Aragón acusa falta de logopedas para niños de 0 a 6 años: "Se quedan sin recibir el apoyo que necesitan"

Hay "muy pocos" logopedas y, aunque se contabilizaron 12.125 colegiados al cierre de 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son "muchos menos" los que trabajan para el sistema sanitario español. Así de rotundos son desde el Consejo General de Colegios de Logopedas a nivel estatal y también quienes están al pie del cañón trabajando en el ámbito de la atención temprana y a menor escala en la comunidad de Aragón. Un territorio que más que producir recibe profesionales de otras comunidades autónomas especialistas en trastornos del habla, del lenguaje, de la voz, de deglución, de lectoescritura o de índole neurológico.

Ese es el caso de Beatriz Álvarez, una joven madrileña que dejó la capital en 2019 para empezar a trabajar en la Fundación Dfa en Zaragoza, donde atiende a niños de Infantil que cuentan, entre otros, con algún problema de alimentación derivados de una parálisis cerebral. "Como en Aragón no se estudia la carrera hay mucha demanda. Encontrar logopedas que se queden fijos es complicado, por eso nos cuidan bastante”, sostiene Álvarez, quien atiende por semana a unos 43 niños en sesiones gratuitas, ya que Dfa es un centro financiado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Esta logopeda reconoce que "siempre hay demanda" y que "la lista de espera en atención temprana es muy grande". Álvarez se remonta a la pandemia del coronavirus para explicar este aumento. "Se notó que los niños no recibían esa estimulación por el parón en los centros educativos", apunta.

Beatriz Álvarez, la logopeda madrileña que participó en el Proyecto Talha en los Campamentos de Refugiados Saharaui en Tindouf (Argelia), en diciembre de 2022. / EL PERIÓDICO

Lo cierto es que esta falta de manos afecta más de lleno al que es el patito feo: el medio rural. Sin salir de la comunidad, pero sí del ámbito urbano, se encuentra Virginia Montoliu, una joven que en 2022 decidió emprender, tras cursar sus estudios en Valencia, con su propia clínica de Logopedia 'Kohale' en Jaca (Huesca), de cuyo nombre se desprenden los conceptos "comunicación, habla y lenguaje". Natural de un pueblo de Teruel, Montoliu se abrió camino por su cuenta, entre otros motivos, porque no existía respuesta a la alta demanda del servicio que ofrece, "desde bebés hasta gente que sufre ictus", tanto que "la gente tiene que trasladarse Huesca capital".

Asimismo, señala directamente a las pocas plazas que se ofertan en su sector. "En la última oposición para el Salud del año 2022 salieron tres plazas y en el IASS no han salido plazas aunque están convocadas. Son exámenes para cubrir bajas o de jubilación, es decir, de interinas, pero no fijas", señala esta logopeda que advierte que no hay manera de estabilizarse a menos que "trabajes todos los veranos y hagas puntos". Precisamente esa es la lucha que llevan por bandera desde el Consejo General de Colegios de Logopedas: "Conseguir plazas para que los logopedas puedan quedarse en la Atención Primaria".

Semanalmente, esta experta en terapia miofuncional (tratamiento logopédico que se enfoca en la prevención, diagnóstico y corrección de disfunciones relacionadas con los músculos de la boca, la cara y el cuello) atiende a entre 35 y 40 niños de entre 0 y 6 años que presentan dificultades en el habla, la respiración, la masticación y la deglución. Trabaja en tándem con otra compañera que acoge a los niños con autismo, dislexia o trastornos de aprendizaje. "Cada vez hay más demanda y poca oferta de logopedas a nivel clínico", confiesa Montoliu, quien reivindica esta profesión "poco valorada" como necesaria en materia de rehabilitación junto a otras disciplinas como la Terapia Ocupacional.

Y reconoce que ella a los padres que pagan por media hora de terapia entre 30 y 40 euros les dice que "ojalá fuese pública" y explica a este diario que cerca de tres sesiones son las idóneas para poder acompañar en el camino a estos pequeños, pero que a nivel económico entiende que no es factible. Sin embargo, Montonliu pone sobre la mesa una reciente medida que alivia, dice, las largas listas de espera. "Sí que es verdad que en el 2024 y 2025 el Gobierno de Aragón ha facilitado unas becas que les dan hasta que los llaman de los centros del IASS", relata.

¿Y después? Posteriormente, el servicio público se acaba y la única opción para las familias es pagar este 'lujo' vital para que sus hijos evolucionen favorablemente. "Nadie elige tener un hijo con discapacidad", concluye Montoliu. En Zaragoza, Álvarez, también clava la mirada en el esfuerzo económico. "La mayoría no recibe el alta cuando cumplen los seis años y el programa no es suficiente. Económicamente, estos tratamientos son muy caros". Asimismo, esta logopeda especializada en trastornos de origen neurológico confiesa que el triaje, por la falta de manos, es real. "Peques con retraso del lenguaje vienen menos porque priorizan a los que tienen más afectación, y estos se quedan sin recibir el apoyo que necesitan", lamenta Álvarez.