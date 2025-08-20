Aragón registra una leve subida de los nacimientos en el primer semestre del año

De enero a junio de 2025 han nacido en la comunidad 4.170 niños, lo que supone un 1,01% más que en los primeros seis meses de 2024 y rompe con la tendencia a la baja de los últimos años

Una madre pasea con un bebe, en una imagen de archivo.

Una madre pasea con un bebe, en una imagen de archivo. / El Periódico

C. G. G.

Zaragoza

Que cada vez nacen menos niños en España, y por ende en Aragón, es una realidad innegable. Dentro de este contexto de natalidad a la baja, el primer semestre de 2025 ha dejado unos datos algo más favorables, con un leve ascenso del número de nacimientos en la comunidad autónoma: 4.170 frente a los 4.129 que hubo en el mismo periodo de 2024. Por tanto, la cifra actual, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, es un 1,01% superior a la de hace un año.

Si se atiende a los datos por provincias, Zaragoza registra en esta primera mitad de año 3.021 nacimientos, Teruel 440 y, Huesca, 710. Es en la oscense en la que el crecimiento ha sido más pronunciado (4,32%), ya que el año pasado a las mismas alturas habían nacido 680 niños, es decir, una treintena menos.

En el caso de la provincia de Zaragoza, de enero a junio de 2025 se han registrado tan solo 11 nacimientos más que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 3.010. Algo similar sucede en la de Teruel, donde en los primeros seis meses del año pasado hubo 438 nacimientos, es decir, dos menos que en el primer semestre de este año.

Este se trata de un ligero repunte que rompe con la tendencia de los últimos años. Sin embargo, las cifras sorprenden si se comparan con las del primer semestre de hace una década (5.577), con las de hace un lustro (4.609) e incluso con las de hace tres y dos años, cuando en los primeros seis meses del año se registraton en Aragón 4.433 y 4.197 nacimientos respectivamente. Los datos evidencian una pronunciada caída de la natalidad que también se ha dejado notar en otros ámbitos como el educativo, con cada vez menos matriculaciones por curso.

En total, el año pasado se registraron en la comunidad aragonesa 8.593 nacimientos, de los cuales 4.129 fueron entre enero y junio. Así, aunque el escenario actual parece ser mejor al de 2024, la situación podría variar. Todo dependerá del número de niños que nazcan entre el pasado julio y el próximo diciembre, cuando se podrá concluir si este leve repunte supone frenar la tendencia a la baja de la natalidad o no.

Aragón aspira a tener un mando único de emergencias y bomberos en esta legislatura

Aragón aspira a tener un mando único de emergencias y bomberos en esta legislatura

