El atentado de ETA planeado por 'Txapote' en Sallent de Gállego: 25 años del asesinato de Irene y José Ángel

El 20 de agosto del año 2000 a las seis de la mañana la banda terrorista ETA mató en Sallent de Gállego a dos agentes de la Guardia Civil cuando iniciaban su jornada. Irene Fernández, de 32 años y natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós, murió en el acto. Su compañero José Angel de Jesús, de Talavera de la Reina (Toledo) de 22, falleció cuando era trasladado en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca.

Ambos estaban de servicio y fueron asesinados con una bomba lapa en los bajos del coche patrulla de la Guardia Civil. El tribunal que llevó el caso consideró probado que, en la noche del 19 al 20 de agosto, Iñigo Guridi Lasa, como miembro del "comando Ttotto", integrado en el "complejo Donosti", "confeccionó, con los explosivos que le fueron entregados por la dirección de ETA, una bomba-lapa compuesta por dos o tres kilos de dinamita-goma", que colocó bajo el asiento del conductor del todoterreno de la Guardia Civil.

El vehículo, un Nissan Patrol, se hallaba habitualmente estacionado fuera del acuartelamiento, en la plaza de Valle de Tena, circunstancia que la dirección de ETA transmitió a Guridi. Él mismo confirmó esta circunstancia antes de colocar el artefacto explosivo, cuando se trasladó a la localidad oscense en un Peugeot 309, propiedad de una amiga de uno de los otros dos integrantes del "comando" -Asier Arzalluz Goñi, "Santi", y a Aitor Aguirrebarrena, "Peio"-.

El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado publicado en el diario Gara, el 1 de septiembre de 2000.

La detención de los responsables

Los documentos y la agenda intervenida al entonces máximo responsable del aparato militar de la banda Javier García Gaztelu, "Txapote", tras su detención en Francia el 22 de febrero de 2001, demostraron, según el tribunal, la existencia del "comando Ttotto", al que éste daba instrucciones para la comisión de atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego.

El 23 de febrero del 2001 fue detenido por la Ertzaintza Iñigo Guridi Lasa, quien había participado en la colocación de la bomba lapa como miembro del "comando Totto". Las investigaciones a raíz de su arresto permitieron identificar a los otros dos autores materiales del crimen: Aitor Aguirrebarrena, "Peio", y Asier Arzalluz, "Santi". Ambos fuieron detenidos el 4 de junio del 2002 en la localidad francesa de Abusson.

En 2005, Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzalluz Goñi fueron entregados por las autoridades francesas para ser juzgados por varias causas pendientes en España, entre ellas, el atentado en Sallent de Gállego. Este periódico publicaba el 20 de mayo de 2011 la noticia de que la Audiencia Nacional condenaba a 75 años de prisión a los tres terroristas responsables del crimen: Javier García Gaztelu, alias "Txapote", Aitor Agirrebarrena y Asier Arzalluz. La sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó además a "Txapote", Agirrebarrena y Arzalluz a pagar una indemnización de 400.000 euros a los padres de las víctimas.

Por los mismos hechos ya había sido condenado en 2010 a 75 años de prisión el también integrante del "comando Ttotto", José Ignacio Guridi Lasa. En el juicio a este etarra, celebrado en julio del 2004, el escrito del fiscal señaló que Guridi Lasa formaba parte desde el verano de 1999 del citado comando junto a Aitor Agirrebarrena y Asier Azalluz.

Según la resolución judicial, el entonces responsable de los comandos de ETA, "Txapote", informó a Guridi Lasa de la existencia del vehículo policial en Sallent de Gállego "estacionado en la vía pública y de fácil acceso", y posteriormente les facilitó el material explosivo con el que él mismo había confeccionado en una cuadra que poseía su familia en Zizurkil (Guipúzcoa).

En la actualidad, José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirrebarrena han pasado al tercer grado y ya pueden salir de la prisión del País Vasco donde cumplen condena tras el cambio de la política penitenciara en 2022. En agosto de 2022, Javier García Gaztelu fue transferido desde la prisión de Estremera (Comunidad de Madrid) a una en el País Vasco y su fecha prevista de salida de prisión está fijada en febrero de 2031.

Documental 'Dos vidas. Atentado en Sallent'

'Dos vidas. Atentado en Sallent' recuerda el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús a manos de ETA el 20 de agosto de 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), con un análisis del sumario y de nuevos documentos inéditos.

El documental reconstruye los hechos, analiza el sumario judicial y aporta documentos inéditos y testimonios directos de familiares de las víctimas, abogados, fiscales, fuerzas de seguridad y responsables políticos de la época.

Con la producción ejecutiva de Nacho Navarro (Amairu Producciones), ha sido dirigido por la periodista y criminóloga Silvia Ladrero. Además, cuenta con la participación de Aragón TV, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

La huella de ETA en Aragón

Desde que tuvo lugar el primer atentado en Aragón, en 1979, la comunidad tuvo la mala suerte de convertirse en un campo de operaciones habitual, además de en un punto fundamental de apoyo logístico y de refugio. Jamás se borrarán las imágenes en las retinas de los aragoneses de los cinco niños muertos en la casa cuartel de la avenida Cataluña o del cuerpo sin vida del presidente del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, el único asesinato no resuelto de ETA en Aragón.

ETA atacó en Aragón en 35 ocasiones: la primera en 1979, en Zaragoza y Torreciudad (Huesca), y la última en 2006, en Mallén. En total, los terroristas de la banda dejaron en la comunidad 16 asesinatos y 36 bombas.