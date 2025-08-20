El atentado de ETA planeado por 'Txapote' en Sallent de Gállego: 25 años del asesinato de Irene y José Ángel
Fueron asesinados con una bomba lapa en los bajos del Nissan Patrol de la Guardia Civil
El 20 de agosto del año 2000 a las seis de la mañana la banda terrorista ETA mató en Sallent de Gállego a dos agentes de la Guardia Civil cuando iniciaban su jornada. Irene Fernández, de 32 años y natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós, murió en el acto. Su compañero José Angel de Jesús, de Talavera de la Reina (Toledo) de 22, falleció cuando era trasladado en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca.
Ambos estaban de servicio y fueron asesinados con una bomba lapa en los bajos del coche patrulla de la Guardia Civil. El tribunal que llevó el caso consideró probado que, en la noche del 19 al 20 de agosto, Iñigo Guridi Lasa, como miembro del "comando Ttotto", integrado en el "complejo Donosti", "confeccionó, con los explosivos que le fueron entregados por la dirección de ETA, una bomba-lapa compuesta por dos o tres kilos de dinamita-goma", que colocó bajo el asiento del conductor del todoterreno de la Guardia Civil.
El vehículo, un Nissan Patrol, se hallaba habitualmente estacionado fuera del acuartelamiento, en la plaza de Valle de Tena, circunstancia que la dirección de ETA transmitió a Guridi. Él mismo confirmó esta circunstancia antes de colocar el artefacto explosivo, cuando se trasladó a la localidad oscense en un Peugeot 309, propiedad de una amiga de uno de los otros dos integrantes del "comando" -Asier Arzalluz Goñi, "Santi", y a Aitor Aguirrebarrena, "Peio"-.
El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado publicado en el diario Gara, el 1 de septiembre de 2000.
La detención de los responsables
Los documentos y la agenda intervenida al entonces máximo responsable del aparato militar de la banda Javier García Gaztelu, "Txapote", tras su detención en Francia el 22 de febrero de 2001, demostraron, según el tribunal, la existencia del "comando Ttotto", al que éste daba instrucciones para la comisión de atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego.
El 23 de febrero del 2001 fue detenido por la Ertzaintza Iñigo Guridi Lasa, quien había participado en la colocación de la bomba lapa como miembro del "comando Totto". Las investigaciones a raíz de su arresto permitieron identificar a los otros dos autores materiales del crimen: Aitor Aguirrebarrena, "Peio", y Asier Arzalluz, "Santi". Ambos fuieron detenidos el 4 de junio del 2002 en la localidad francesa de Abusson.
En 2005, Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzalluz Goñi fueron entregados por las autoridades francesas para ser juzgados por varias causas pendientes en España, entre ellas, el atentado en Sallent de Gállego. Este periódico publicaba el 20 de mayo de 2011 la noticia de que la Audiencia Nacional condenaba a 75 años de prisión a los tres terroristas responsables del crimen: Javier García Gaztelu, alias "Txapote", Aitor Agirrebarrena y Asier Arzalluz. La sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó además a "Txapote", Agirrebarrena y Arzalluz a pagar una indemnización de 400.000 euros a los padres de las víctimas.
Por los mismos hechos ya había sido condenado en 2010 a 75 años de prisión el también integrante del "comando Ttotto", José Ignacio Guridi Lasa. En el juicio a este etarra, celebrado en julio del 2004, el escrito del fiscal señaló que Guridi Lasa formaba parte desde el verano de 1999 del citado comando junto a Aitor Agirrebarrena y Asier Azalluz.
Según la resolución judicial, el entonces responsable de los comandos de ETA, "Txapote", informó a Guridi Lasa de la existencia del vehículo policial en Sallent de Gállego "estacionado en la vía pública y de fácil acceso", y posteriormente les facilitó el material explosivo con el que él mismo había confeccionado en una cuadra que poseía su familia en Zizurkil (Guipúzcoa).
En la actualidad, José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirrebarrena han pasado al tercer grado y ya pueden salir de la prisión del País Vasco donde cumplen condena tras el cambio de la política penitenciara en 2022. En agosto de 2022, Javier García Gaztelu fue transferido desde la prisión de Estremera (Comunidad de Madrid) a una en el País Vasco y su fecha prevista de salida de prisión está fijada en febrero de 2031.
Documental 'Dos vidas. Atentado en Sallent'
'Dos vidas. Atentado en Sallent' recuerda el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús a manos de ETA el 20 de agosto de 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), con un análisis del sumario y de nuevos documentos inéditos.
El documental reconstruye los hechos, analiza el sumario judicial y aporta documentos inéditos y testimonios directos de familiares de las víctimas, abogados, fiscales, fuerzas de seguridad y responsables políticos de la época.
Con la producción ejecutiva de Nacho Navarro (Amairu Producciones), ha sido dirigido por la periodista y criminóloga Silvia Ladrero. Además, cuenta con la participación de Aragón TV, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
La huella de ETA en Aragón
Desde que tuvo lugar el primer atentado en Aragón, en 1979, la comunidad tuvo la mala suerte de convertirse en un campo de operaciones habitual, además de en un punto fundamental de apoyo logístico y de refugio. Jamás se borrarán las imágenes en las retinas de los aragoneses de los cinco niños muertos en la casa cuartel de la avenida Cataluña o del cuerpo sin vida del presidente del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, el único asesinato no resuelto de ETA en Aragón.
ETA atacó en Aragón en 35 ocasiones: la primera en 1979, en Zaragoza y Torreciudad (Huesca), y la última en 2006, en Mallén. En total, los terroristas de la banda dejaron en la comunidad 16 asesinatos y 36 bombas.
- 23 de agosto de 1979: en su primera actuación, ETA atentó contra las oficinas de la Societé Generale de Banque de Espagne en Zaragoza y en el santuario de Torreciudad (Huesca).
- 17 de enero de 1982: la Policía liberó a Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, en Trasmoz tras estar veinte días secuestrado.
- 16 de noviembre de 1984: bomba, sin víctimas, en un Sabeco en la localidad cincovillesa de Ejea de los Caballeros causando heridas a dos personas y daños por valor de unos 10 millones de pesetas (60.000 euros).
- 30 de enero de 1987: atentado contra un autobús militar en San Juan de los Panetes, en Zaragoza, que causó la muerte de Ángel José Ramos y Manuel Rivera, además de 40 heridos.
- 2 de junio de 1987: detenida Inés del Río en Zaragoza al volante de una furgoneta cargada con 35 kilos de amonal con destino a la Costa del Sol. También fue detenido el etarra Angel Luis Hermosillo. En este mismo mes un coche-bomba fue localizado en Torrero
- 11 de diciembre de 1987: atentado contra la Casa Cuartel de la avenida de Cataluña, en Zaragoza, con 11 muertos y 87 heridos. Uno de los más impactantes de toda la historia de ETA, dado que cinco de las víctimas eran niños.
- 9 abril de 1989: una carta bomba remitida a la Escuela Militar de Montaña de Jaca amputó los dedos de ambas manos a un sargento del Ejército, Joaquín Bordonaba, en Jaca.
- 23 de abril de 1989: estallaba una bomba en las vías del tren a la altura de Rueda de Jalón.
- 5 de agosto de 1989: explosión sin víctimas en un Sabeco de Ejea de los Caballeros. Un artefacto compuesto por una lata de gasolina y unos dos kilos de amonal que causó daños por 12 millones de pesetas (72.000 euros).
- 3 de agosto de 1991. Las vías del ferrocarril vuelven a ser objetivo de los terroristas. Las amenazas contra varias vías ferroviarias paralizaron entonces la del Portillo de Zaragoza. Una bomba es desactivada cerca de Alagón.
- 23 de octubre de 1991: los etarras Idoia López y José Luis Urrusolo fueron descubiertos manipulando un coche-bomba cargado con 35 kilogramos de amonal y 20 de metralla en la calle Lastanosa de Delicias, en Zaragoza.
- 24 de marzo de 1992: las fuerzas de seguridad detectaron un piso franco en la zaragozana calle Julián Ribera, del popular barrio de Delicias, utilizado precisamente por los etarras huidos en octubre del año anterior.
- 2 de diciembre de 1993: cuatro bombas estallan en la vía férrea entre Pamplona y Zaragoza.
- 16 de diciembre de 1993: los artificieros desactivaron una bomba con 18 kilos de amonal en la localidad oscense de Ayerbe, junto al cuartel de la Guardia Civil en Ayerbe. No hubo víctimas.
- 3 de mayo de 1994: una explosión controlada el evitó la tragedia. Los terroristas habían dejado un coche bomba en la calle Escoriaza y Fabro.
- 18 de julio de 1995: se localizó una bomba en las vías cerca de La Cartuja (Zaragoza).
- 1 de agosto de 1995: localizados explosivos en la vía férrea a su paso por Casetas (Zaragoza).
- 15 de agosto de 1995: localizada una bomba en las vías en María de Huerva (Zaragoza).
- 9 de agosto 1997: una mochila-bomba cargada con 10 kilogramos de amonal hacía explosión junto al cuartel de la Guardia Civil de Sallent de Gállego (Huesca). También en Huesca, 25 kilos de amonal, uno de los explosivos más característicos de la banda.
- 26 de enero de 1998: detención de un hombre por su colaboración con el comando Vizcaya de ETA que trabajaba en Andorra y fue arrestado en Alcorisa (Teruel).
- 21 y el 23 de diciembre de 1999: interceptadas en Calatayud y Alhama de Aragón tres furgonetas con 1.700 kilos de cloratita y dinamita.
- 28 de julio de 2000: detención de los etarras David Pla y Aitor Lorente en Zaragoza que tenían la intención de atentar contra José Atarés, el entonces alcalde de la ciudad.
- 15 de agosto de 2000: fue explosionado un coche con cien kilos de explosivo en Benabarre (Huesca).
- 20 de agosto de 2000: atentado en Sallent de Gállego en el que fueron asesinados los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús mediante una bomba lapa en su coche.
- 6 de mayo de 2001: ETA asesinó a tiros al presidente del PP-Aragón, Manuel Giménez Abad, cuando iba con su hijo camino al campo de fútbol para ver al Real Zaragoza. Nunca se ha descubierto quién fue su asesino.
- 21 de junio de 2002: explotó un coche bomba en el párking de El Corte Inglés de Zaragoza. Solo se produjeron daños materiales.
- 30 de mayo de 2003: asesinato de dos policías en Sangüesa (Navarra). Una de las víctimas, Julián Embid, era de Saviñán (Zaragoza). Fue el último aragonés que falleció a manos de los etarras.
- 23 de diciembre de 2003: estalla una bomba en la vía férrea Zaragoza-Alsasua, en Luceni.
- 26 de diciembre de 2003: se desactiva otro artefacto en la vía en Samper de Calanda.
- 25 de septiembre de 2004: ETA colocó cuatro artefactos explosivos en las cuatro patas de una torreta de Alta tensión de Red Eléctrica Española en Bujaruelo. Parte de la carga explosiva estalló y parte fue retirada.
- 22 de diciembre de 2004: los terroristas colocaron una mochila bomba con dos kilos de amonal en el cuartel de la Guardia Civil de Luna (Zaragoza). La explosión provocó daños en el cuartel y en viviendas del pueblo. El guardia, su mujer e hijo, que vivían en el cuartel no resultaron lesionados.
- 10 de junio de 2005: ETA atentó con lanzagranadas contra el aeropuerto de Zaragoza y obligó a desalojar a numerosos viajeros.
- 27 de septiembre de 2005: se perpetró un atentado con dos kilos de dinamita en una central eléctrica de Añón de Moncayo (Zaragoza).
- 12 de diciembre de 2005: los terroristas avisan de la colocación de un artefacto explosivo en el aeropuerto de Zaragoza. Se trata de varios lanzagranadas que no aparecen hasta el 24 de octubre.
- 5 de enero de 2006: ETA perpetró un atentado con dos bombas sin víctimas. Una en un repetidor de telefonía móvil y otra en el Parador Nacional de Sos del Rey Católico.
- 9 de marzo de 2006: los terroristas colocaron otro explosivo junto a la autopista AP-68, entre Gallur y Mallén.
- 9 de octubre de 2007: la banda terrorista atentó con una bomba lapa en Bilbao contra un concejal del PSE. El escolta, Gabriel Giner, natural de Zaragoza, resultó herido grave.
- 2010: detenido en Jaca Igor Martín Miño, de los comandos legales de ETA.
