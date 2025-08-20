Los bomberos aragoneses en los incendios de León: "Estamos trabajando a mano porque las autobombas no pueden llegar"

Más de 30 profesionales aragoneses siguen trabajando en el operativo antiincendios desplegado en Castilla y León para hacer frente a los múltiples fuegos que han arrasado ya decenas de miles de hectáreas. Miguel Ángel Lázaro, técnico del servicio provincial de Medio Ambiente de Teruel, forma parte del Grupo de Apoyo al Director de Extinción (GADEX) en los incendios en Castilla y León, y está al frente del operativo aragonés, coordinando la labor de los 31 efectivos procedentes de Aragón y que están en el terreno luchando contra las llamas.

"Hoy estamos trabajando solo con herramientas manuales y con helicópteros porque al sector que nos ha sido encomendado las autobombas no pueden llegar", explica gráficamente Lázaro a este diario, vía telefónica, desde la coordinación de los equipos en Boca de Huérgano. Las brigadas aragonesas estuvieron el lunes en la zona de Canalejas, haciendo frente a un incendio que ha calcinado unas 7.000 hectáreas, y fueron trasladados el martes al de Boca de Huérgano, que lleva ya consumidas más de 15.000 hectáreas.

"Estamos solos en este sector, trabajando con motosierras, herramientas manuales y los helicópteros. Nos vamos adaptando a la situación del incendio y a lo que nos piden en cada momento, pero a esta zona no podíamos llegar con las autobombas porque son zonas muy escarpadas, donde no llegan los caminos y no se puede pasar con vehículos", explica Lázaro, que reconoce que en el mediodía de este martes las cosas se complicaban por momentos "porque con el cambio del viento el fuego volvía a coger fuerza".

El terreno en el que tiene que actuar el operativo aragonés, en León. / INFOAR

"Hay que ir atacando a mano, hasta la línea del fuego"

"Hoy hay que ir atacando a mano, hasta la línea del fuego, en una acción manual total, porque no hay mangueras de agua y estamos trabajando con desbrozadoras y las descargas de los helicópteros", explica, sin poder concretar con certeza hasta cuándo se tendrán que mantener los dispositivos antiincendios en Castilla y León. Lázaro forma parte del equipo que dio el relevo al primer operativo que se trasladó desde Aragón, y que se quedará en León durante tres días, hasta que se produzca un nuevo relevo de profesionales.

La actuación frente a un incendio de grandes dimensiones no es una novedad para el equipo trasladado desde Aragón hasta los incendios en Castilla y León. El propio Lázaro recuerda los grandes incendios de Teruel que consumieron 7.000 hectáreas en los montes de Aliaga, o el de Luna, que quemó casi 15.000 hectáreas en 2015. "Estamos preparados para hacer frente a estos incendios de grandes dimensiones", cuenta, e incide en que están en la comunidad vecina para responder a las demandas que soliciten desde la dirección de la extinción, en manos de la comunidad de Castilla y León.

En las últimas horas, su trabajo se ha localizado en una zona "muy escarpada, de difícil acceso, donde incluso los caminos se cortan" y el trabajo de los profesionales se tienen que realizar a pie. "Llegamos hasta la línea de fuego andando y usamos el agua en la medida de lo posible, pero hoy como no podíamos dar uso a las autobombas las hemos puesto a disposición del puesto de mando para que fueran aprovechadas en otro punto del incendio", explica el técnico aragonés.

El operativo Infoar del Gobierno de Aragón está formado por dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–), y dos capataces, además de la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, junto con su helicóptero, para reforzar las tareas de extinción.

Zona de aparcamiento del convoy del operativo antiincendios en Boca de Huérgano, en la provincia de León. / INFOAR

"Intentamos cuidarnos nosotros y ser lo más eficaces posible"

En una oleada de incendios que está dejando imágenes dramáticas y fallecidos en varios puntos de España, lo más importante, reconoce Lázaro, es cuidarse y protegerse a ellos mismos en la zona de lucha contra el fuego. "Lo primero que intentamos es cuidarnos a nosotros mismos y a todos los que participan en nuestro operativo. Y después, ser lo más eficaces posible para apagar el fuego porque eso es lo que más nos llena", señala.

Lo más duro en una situación como esta, reconoce, es "ver a las personas afectadas física o psicológicamente". "Y ver el monte quemado es desolador. Donde estamos ahora es un robledal muy antiguo y es una pena verlo así", lamenta.

Respecto a las causas que están detrás de estos grandes fuegos, Lázaro señala que son "multifactoriales". "Se suma el abandono de los montes, la falta de ganadería, el clima, los montes más estresados por las olas de calor más intensas... Es un cóctel de muchos factores", asume. Y se despide con el deseo de que su trabajo y otros varios centenares de compañeros pueda acabar con el fuego pronto. "Estaremos trabajando hasta que nos digan", concluye.