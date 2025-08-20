Excarcelada de su vehículo una conductora tras sufrir un aparatoso accidente en Cella

Una mujer ha sido excarcelada de su vehículo tras sufrir un accidente de tráfico en la A-2515 en el término municipal de Cella (Teruel). Los hechos han ocurrido pasadas las 18 horas de este miércoles, cuando los bomberos de la Diputación de Teruel (DPT)han recibido el aviso del 112.

Al llegar al lugar de los hechos se han encontrado con el vehículo volcado en el lateral de la vía y a la mujer herida y atrapada dentro del vehículo. Según las primeras informaciones de la DPT, el siniestro se ha producido al tratar la conductora de esquivar un animal que le sorprendió en la carretera.

La mujer viajaba sola y, tras ser rescatada por los bomberos, ha sido atendida por el 061 y trasladada a un centro sanitario.