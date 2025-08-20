La Feria General del Pilar renacerá como un evento alternativo en 2026

La Feria del Pilar de Zaragoza no está muerta. La emblemática cita que desde el año 1941 se organiza al calor de las fiestas patronales de la capital aragonesa no tiene lugar en la programación de 2025, pero la institución la hará resucitar en los años venideros, incluso con la posibilidad de hacerlo en 2026, con un evento adaptado a los nuevos tiempos. Está por ver qué forma toma la convención, incluso si sale del espacio ferial a otros recintos propiedad de la entidad, como el Palacio de Congresos. De la forma que sea, el concepto se mantendrá.

"La feria no desaparece. Hacemos un impasse mientras buscamos otro tipo de evento que coincidirá con las fiestas. No será concebida como una feria general en la que hay de todo, como tampoco lo había sido en los últimos años, pero sí queremos que haya un evento que coincida el Pilar", explica a este diario Ana Hernández, la directora adjunta de Feria de Zaragoza.

La salida de la Feria General de la programación de las Fiestas del Pilar es un hito en sus 85 años de historia. Tan solo en 2020 (por la cancelación de los festejos a raíz de la pandemia) y en 2023 (el recinto estaba devastado por la tormenta de aquel 6 de julio) la cita no se celebró. Sin embargo, en los últimos años había encadenado bajones en sus registros de afluencia, al contrario que las ferias profesionales, dedicadas al ámbito empresarial, que ganan enteros y han recuperado el tono tras el covid.

"Ha sido una decisión muy pensada, vinculada al nuevo plan estratégico. Hemos visto que tenemos que hacer eventos que aporten valor al territorio y crecimiento empresarial. Por mucho que nos duela, la Feria General había perdido sentido y no se había adaptado a los nuevos tiempos", señala Ana Hernández, apuntando que en la cita de 2024 pasaron por el recinto unas 70.000 personas durante todas las fiestas. Por ponerlo en contexto, en el año 2015, cuando se celebró la edición número 75, se acercaron al recinto 217.000 personas, mientras que a la última Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), que dura cinco días, acudieron más de 167.000 asistentes.

Habrá que decidir también si se organizan actos fuera del recinto ferial, cosa que ya ocurre en el Palacio de Congresos, junto al Parque del Agua, y sobre todo cómo dar cabida a los pabellones que mejor eran recibidos por los zaragozanos. Un ejemplo es el espacio dedicado a las Fuerzas Armadas, que necesitan mucho espacio para exponer la maquinaria pesada que muestran durante el Pilar.

Inversiones millonarias en la infraestructura

Son tiempos de cambio en la Feria de Zaragoza. Más allá del evento más emblemático que organizaba la institución, ya que solo Gijón mantiene una feria general, aunque la organiza en el paseo marítimo y en agosto, el recinto se prepara para afrontar una importante transformación. En las próximas semanas, antes de que finalice el mes de septiembre, el equipo de dirección de la institución presentará el plan director de inversiones, que se centrará en los cambios que requiere la feria de muestras para acoger convenciones del siglo XXI. La inversión será millonaria para ejecutar obras en algunos pabellones y también en los accesos al espacio de muestras. Está todavía por cuantificar la cifra definitiva.

Las conexiones de la feria con la ciudad de Zaragoza son un aspecto clave, dado que el recinto se ubica a cinco kilómetros de la ciudad. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollando conversaciones para ver cómo podemos mejorar la movilidad. Estamos trabajando en los nuevos accesos y en cómo aumentar frecuencias con el transporte público", señala la directora adjunta, matizando que el servicio de autobuses depende del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ), que está participado al 50% por el Gobierno de Aragón.

Una feria sobre emergencias en otoño de 2026

La nueva dirección de la institución ferial, encabezada por Jorge Villaroya y Ana Hernández, que asumieron la responsabilidad tras la marcha del empresario Manuel Teruel en mayo del año pasado, busca darle un cambio de aires a la programación. La intención es apostar por los eventos más profesionales, como FIMA, FIGAN, Smagua o Smopyc, dado que el público empresarial es el que más se desplaza a estas citas, con el consecuente impacto indirecto en el sector hostelero y turístico en Zaragoza. El equipo directivo trabaja en organizar nuevas ferias en el ámbito de la energía, defensa, logística y tecnología

Sin embargo, a esa oferta ampliada se quiere añadir el negocio asociado a los eventos de ocio. La feria de muestras acogerá entre el 21 y el 23 de noviembre el mayor festival de videojuegos y tecnología de España. La promotora OWN (Open World Now) traerá a la capital aragonesa la cita, sucesora del emblemático Dreamhack, celebrado desde hace una docena de años en Valencia. Además, entre el 25 y el 26 de octubre, el recinto acogerá el espectáculo de motor Volrace, que incluye la final del campeonato de Drift Spain, donde pilotos especialistas hacen derrapar de manera controlada en curvas sus vehículos en un trazado especializado.

Del mismo modo, la Feria pretende organizar un evento relacionado con las emergencias en otoño de 2026. Tendrá un carácter dual, pensado tanto para la industria civil como para la militar, en la línea de presentar equipos y novedades en el ámbito de las emergencias climatológicas, como incendios e inundaciones o rescates de montaña, entre otras.