La lucha contra la despoblación: la DPZ lanza el mayor plan de ayudas de su historia con 130 millones para inversiones

La Diputación Provincial de Zaragoza va a lanzar en los próximos días el Plan +Provincia, una línea de subvenciones extraordinaria orientada a seguir luchando contra la despoblación que distribuirá 130 millones de euros entre todos los municipios de la provincia convirtiéndose así en el mayor plan de ayudas en la historia de la institución.

Con el dinero que les transferirá la Diputación de Zaragoza, los 292 municipios de la provincia podrán construir o rehabilitar viviendas con las que atraer a nuevos habitantes y también hacer inversiones para mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos y vecinas: abastecimiento, saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público, parques y jardines, cementerios, recogida y gestión de residuos, seguridad y orden público...

Los fondos del Plan +Provincia se distribuirán por tramos de población beneficiando especialmente a los pueblos más pequeños, de forma que las subvenciones oscilarán entre los 240.000 euros que recibirán los municipios de hasta 150 habitantes y los 2,5 millones de euros que les corresponderán a los de más de 16.000 habitantes. Con ese dinero cada consistorio podrá financiar hasta tres actuaciones diferentes.

Las bases de este programa extraordinario de subvenciones se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de septiembre. El plan, de carácter plurianual (2025/2026), anticipará 117 millones de euros este año, después de que sea aprobado por el pleno. Los 13 millones restantes se transferirán una vez certificadas las actuaciones. De esta forma, el plan ingresará de manera inicial el 90% de su cuantía, reservando el 10% final para su liquidación, lo que facilitará a los ayuntamientos la puesta en marcha de sus proyectos.

Criterio de reparto y cuantías

El criterio de distribución será totalmente objetivo, basado en tramos poblacionales con el fin de favorecer proporcionalmente a los municipios con menor población, manteniendo así el compromiso de la DPZ con la lucha contra la despoblación, la vertebración territorial y la solidaridad entre municipios.

El criterio de reparto garantiza una aportación extraordinaria de recursos económicos a todos los municipios de la provincia, con una asignación creciente en función de su población y poniendo un énfasis especial en aquellos que sufren con mayor intensidad la lacra de la despoblación. De esta forma, 251 de los 295 municipios y entidades locales menores zaragozanos, aquellos con menos de 1.200 habitantes, recibirán una inversión por habitante superior a la de los municipios más poblados.

Este sistema busca conjugar equidad y solidaridad, asegurando que todos los territorios dispongan de los recursos necesarios para impulsar proyectos estratégicos que mejoren la vida de sus vecinos, al tiempo que se refuerza la vertebración territorial.

Así, los municipios de menos de 150 habitantes (122 localidades en total) recibirán 240.000 euros; los de entre 150 y 300 habitantes (52 pueblos) recibirán 340.000 euros; los que tienen entre 300 habitantes y 600 (44 municipios), 440.000 euros; los que tienen hasta 1.200 habitantes (33 localidades) recibirán 540.000 euros; hasta 2.500 habitantes (15 pueblos), 650.000 euros; hasta 5.000 habitantes (otros 15), 750.000 euros; los que tengan entre 5.000 y 7.000 vecinos (5 municipios), 1.200.000 euros; los tres municipios de entre 7.001 habitantes y 10.000, recibirán 1.750.000 euros; los otros tres pueblos que tienen hasta 16.000 habitantes, 2.035.000 euros; y los tres municipios de la provincia que tienenentre 16.000 y 24.000 habitantes recibirán 2.500.000 euros.