Margarita Robles, desde Jaca: "La preparación contra los incendios se hace todo el año, si no, es demasiado tarde"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Jaca este miércoles para condecorar a los integrantes del Regimiento de Infantería 'Galicia' de Cazadores de Montaña que estuvieron desplegados en Valencia para hacer frente a la dana, y ha aprovechado la ocasión para defender la labor de la Unidad Militar de Emergencias y de todos los Ejércitos en otra catástrofe, en los grandes incendios que siguen asolando varias provincias en España.

Pese a comentar que no quería "entrar en polémicas", la titular de la cartera de Defensa ha recalcado que "la preparación contra los incendios se tiene que hacer todo el año, también en enero, en febrero y en marzo, porque si no, se llega tarde" en medio de la discusión entre los gobiernos regionales del PP y el Gobierno central sobre si se han dispuesto todos los medios necesarios para hacer frente a las llamas.

"Atacar directamente al fuego solo lo pueden hacer los que están preparados. El Ejército ha estado preparado desde el primer momento y sigue estando. Quizá sería bueno que la preparación para los incendios se hiciera todo el año, en enero, febrero y marzo, porque si no, es demasiado tarde. Le puedo garantizar que la UME, y los Ejércitos, están siempre preparados", ha defendido Robles, a preguntas de los periodistas.

"No vamos a entrar en debate ni en crítica. No se trata de pedir medios en abstracto sin saber si van a poder ser utilizados, sino de pedir los medios que hacen falta", ha incidido. Y ha asegurado que desde el día 12 "todos los medios han estado a la disposición de atacar los incendios y ayudar a las poblaciones". Con todo, ha recordado que esta es una situación insólita "en los últimos 20 años en España".

"Por la virulencia del fuego, los vientos, el humo… Son incendios de sexta generación y lo terrible es que en muchas ocasiones no se podía actuar por aire. No ha sido un tema de falta de medios, que medios había, sino que se tenían que quedar en tierra por las malas condiciones del tiempo", ha dicho la ministra, que ha mostrado su esperanza en que el cambio del tiempo, con menos viento, ayude a amainar las llamas en los distintos fuegos.

Robles ha recalcado en varias ocasiones que "lo más importante es que la prevención de los incendios hay que prepararla todo el año, no puede ser cuando el incendio ya está en marcha" y, a raíz de la publicación hoy en EL PAÍS en la que se afirma que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no había activado todos los medios que tenía disponibles, la ministra ha insistido en que "el señor Mañueco sabe que desde el primer día la UME y los Ejércitos han estado trabajando". "En política no vale todo. Sería más justo agradecer el trabajo de la UME", ha zanjado la ministra, que ha agradecido la labor de todos los militares de la UME de los Ejércitos, "que han estado trabajando, aún con heridas y quemaduras por el fuego".

Asimismo, ha señalado que los Ejércitos estarán disponibles para la reconstrucción de todas las zonas afectadas una vez se extingan los incendios.