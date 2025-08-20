El PSOE le pide a Azcón que acepte la quita de la deuda de 2.124 millones para Aragón

A pocos días de que comience el nuevo curso político, el PSOE de Aragón le ha pedido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que acepte la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que el Gobierno central aprobará próximamente y que supondría una quita para Aragón de un total de 2.124 millones de euros según las cifras del Ministerio de Hacienda.

"Que deje de atrincherarse en un no permanente y en una oposición destructiva a todo lo que llega de Madrid" y que "aproveche esa condonación anunciada para disponer de más financiación para servicios públicos", ha pedido este miércoles el diputado socialista portavoz de Hacienda en las Cortes, Óscar Galeano.

"Sería una irresponsabilidad que Azcón renunciara a que desde el Gobierno central llegue más dinero en forma de condonación de deuda", ha dicho Galeano, quien ha agregado que la quita reduciría los intereses que Aragón tiene que pagar por el capital pendiente.

Para Galeano, Azcón debería de actuar como presidente de Aragón "y no como un delegado de Alberto Núñez Feijóo", por lo que tendría también que abandonar "la muletilla victimista" de usar a Cataluña como "elemento de confrontación" y "gestionar para lo que mejor convenga a Aragón".

Este incremento de recursos, ha considerado, podría servir para "mantener y mejorar los servicios y equipamientos" en un contexto en el que "urge priorizar lo público", ha añadido Galeano. "Azcón no puede vivir obcecado en la crítica y en la no gestión y ha de aprovechar la gestión del gobierno central en beneficio de los y las aragonesas", ha concluido.