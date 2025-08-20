Robles condecora a los militares de Jaca tras 90 días en la dana de Valencia

Casi 400 personas, en 13 rotaciones, se desplazaron desde Jaca a Valencia, donde realizaron tareas de limpieza y retirada de vehículos, sin olvidar "la labor psicológica que tuvimos que hacer con los afectados por esa catástrofe, sobre todo, con las personas mayores", han comentado algunos de los condecorados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quienes han mostrado su orgullo por poder ayudar y "contribuir a esa tan ansiada normalidad que necesitaban los vecinos de las localidades donde estuvimos como Sedaví o Alfafar".

La ministra de Defensa ha indicado que "esta medalla es sólo una sencilla forma de darles las gracias por su trabajo y por su humanidad, aun a riesgo de sus propias vidas o en circunstancias tan límites como la DANA o los incendios, a día de hoy".

Robles les ha dado la enhorabuena pero, sobre todo, por su empatía y eficacia que "son motivo de orgullo y agradecimiento por parte de la ciudadanía, que los valora enormemente".

El general Ortiz, responsable del Mando de tropa de Montaña Roncesvalles, ha hecho un repaso emocionado de aquellos días en los que "también, tuvimos que retirar cientos de kilos de carne en mal estado de naves industriales o limpiar garajes, lo que supuso un riesgo evidente para la salud”.

Desde que en 1991 el Ejército de Tierra comenzara a participar en operaciones de mantenimiento de paz, el Regimiento Galicia 64 ha estado en Bosnia, Afganistán, Kosovo o Líbano.