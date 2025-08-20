Sallent de Gállego rinde homenaje a los dos guardias civiles asesinados hace 25 años

La población de Sallent de Gállego, en el Pirineo de Huesca, ha rendido un sentido homenaje a los guardias civiles Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encina, asesinados hace 25 años por la banda terrorista ETA con una bomba lapa pegada en los bajos del todo terreno en el que se disponían a patrullar.

Autoridades civiles y militares, jefes y agentes de la Guardia Civil y de la Gendarmería francesa, responsables políticos y numerosas personas han arropado a la madre de Irene y a los padres y hermana de José Ángel durante un emotivo acto en el que se ha descubierto la placa de una calle que lleva los nombres propios y reproducciones fotográficas de los dos agentes.

Durante el acto, precedido por una misa, ha tomado la palabra el padre de José Ángel, José de Jesús, para trasladar la emoción de los familiares de ambas víctimas por el recuerdo y el homenaje de la población a los dos agentes asesinados.

Entre otros, han asistido al acto el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el subdelegado en Huesca, Carlos Campo; el consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro; el teniente coronel jefe de la Comandancia altoaragonesa, José Enrique Cordobés; un oficial del Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Canfranc; el exdirigente popular aragonés Gustavo Alcalde; el alcalde de la localidad, Jesús Gericó, y responsables de diversas formaciones políticas.

Por su parte, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha publicado un mensaje a través de la red social X en el que incide en la necesidad de "mantener viva" la memoria de ambos agentes y de todas las víctimas del terrorismo como un "deber moral" para la ciudadanía.

Irene Fernández, de Quirós (Asturias) de 32 años, y José Ángel de Jesús, de Talavera (Toledo) de 22, fueron asesinados a las 06.05 horas de la mañana por una bomba lapa colocada por el comando Totto con 3 kilogramos de dinamita que se activó cuando el vehículo oficial iniciaba la marcha.

La investigación en torno al crimen, que se produjo un año antes del asesinato del líder popular aragonés Manuel Giménez Abad en Zaragoza, llevó a las detenciones y posteriores condenas de Xavier García Gaztelu 'Txapote' como autor intelectual, y de los etarras Asier Arzalluz Goñi, José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, estos dos últimos en tercer grado actualmente, según ha adelantado Heraldo de Aragón.