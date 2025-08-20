El Salud busca adjudicatario para el quiosco de un hospital de Zaragoza

El quiosco situado en el vestíbulo de un hospital de Zaragoza busca adjudicatario a partir del 1 de enero de 2026. El Salud ha publicado la licitación de este servicio, dedicado a la venta de prensa, revistas, libros y otros productos como son la recarga y venta de tarjetas del autobús. Se trata de un espacio de apenas 7 metros cuadrados ubicado en el hospital Miguel Servet, pero que registra a diario una demanda considerable por parte de pacientes y familiares del hospital.

La licitación del contrato, para el cual los interesados pueden presentar ofertas hasta este próximo 1 de septiembre, será por tres años. Es decir, de 2026 a 2028. El Salud considera que, a pesar de que el "número de usuarios del quiosco va claramente en descenso", se trata de un negocio con “viabilidad económica” de acuerdo a los datos recabados y, sobre todo, teniendo en cuenta el papel social que desempeña para pacientes y familiares en un punto tan vulnerable como es el hospital.

Del mismo modo, "manteniendo la tradición y como medida de fomento del empleo" entre personas con discapacidad, tal y como se explica en los pliegos publicados en el Portal de Contratación del Sector Público, la adjudicación del servicio "se reserva" a centros especiales de empleo. El canon mínimo a pagar al año (IVA excluido) son 413,22 euros. Desde 2022, la gestión recae en Fundación DFA, pero esta terminará el 31 de diciembre de 2025. Se espera que vuelva a ser la misma entidad la que se haga con el contrato.

Desde la gerencia del hospital Miguel Servet argumentan que han realizado un estudio y un "sondeo del mercado" para valorar si el quiosco es o no viable en un momento en el que "el sector de prensa, revistas o libros está muy mermado tras el espectacular y accesible auge del mundo digital", detallan. A pesar de esta situación, se antepone el servicio social que ofrece un quiosco en este lugar al negocio.

Los datos estimados son que cada año pasan por el quiosco del Miguel Servet un total de 40.667 usuarios, que dejan una estimación de ingresos de 128.166 euros y unos gastos y costes de 128.000 euros. Es decir, la ganancia, en términos absolutos, es mínima. De ahí que se tengan en cuenta más la perspectiva social y de inserción laboral del servicio que el beneficio económico. En estos momentos, hay tres personas que trabajan en el quiosco.

Teniendo en cuenta los datos, en 2022 por el servicio pasaron 42.857 personas frente a las 41.317 que se prevén este 2025. Así, la tendencia confirma que la caída ha sido constantes desde hace cuatro años y la previsión es que, para 2028, los usuarios sean 40.300, según los datos publicados en el portal público. Bajan los compradores y, por tanto, también las ventas. Aún así, el Salud considera que los datos recopilados justifican "la viabilidad económica" de una nueva concesión del servicio de prensa hasta 2028. En este sentido, prevén que en 2026

Los cálculos realizados por el Salud prevén ingresos de 128.3000 euros en 2026 en el quiocos y gastos de 128.026 euros. Es decir, el beneficio sería de 273 euros. Para 2027, la estimación es que la ganancia será de 190 euros y en 2028, de apenas 40 euros.

En cuanto al horario del servicio, en invierno -del 21 de septiembre al 20 de junio- deberá abrir de lunes a jueves de 7.30 horas a 19.30 horas, mientras que viernes, sábados y domingos lo hará de 8.00 a 14.30 horas. En verano -del 21 de junio al 20 de septiembre-, el horario es de lunes a sábado de 8 a 14 horas, mientras que domingo y festivos está cerrado.