Tarazona inicia la cuenta atrás para el comienzo de sus fiestas: la salida del Cipotegato dará paso a más de 300 actos

Tarazona inicia la cuenta atrás para el comienzo de sus fiestas patronales, que desde el miércoles 27 de agosto y hasta el 1 de septiembre llenarán sus calles de casi 300 actos para todos los públicos. Este año (2025), la tradicional figura del Cipotegato será encarnada por un turiasonense de 43 años, veterano en el sorteo desde su mayoria de edad. Eso sí, su identidad no se conocerá hasta el mismo día 27, cuando saldrá desde la Casa Consistorial y dará comienzo a las fiestas generales en honor a San Atilano.

Así lo ha comunicado este miércoles el concejal de Festejos de Tarazona, José Antonio Docando, que ha presentado de forma oficial el Cipotegato y la programación de este 2025 junto al alcalde, Tono Jaray, y a la persona que encarnará la emblemática figura de sus festividades. Esta última ha agradecido la oportunidad -"Era una ilusión que tenía porque, para un turiasonense, creo que ser Cipotegato es lo más", ha dicho- y ha hecho público el recorrido que seguirá el día 27.

Su recorrido comenzará a 12.00 horas y pasará por antiguo Ugalde, Calle Hogar Doz, para girar después hacia la calle Tudela. Desde allí descenderá por la calle Arenales, continuará por la avenida de Navarra hasta llegar a la plaza San Francisco, donde subirá las escaleras para realizar una parada en la Capilla del Santo Cristo. Después seguirá por la calle Iglesias hasta la Catedral, descenerá por la plaza de la Seo, cruzará el puente de la Catederal y ascenderá finalmente por la calle Marrodán para concluir en la estatuta que lleva su nombre, situada en la Plaza de España.

Un itinerario cargado de simbolismo para él. “Me parece una ruta bonita porque pasas por el Hogar Doz, para que los mayores también puedan ver al Cipotegato; la avenida de Navarra es muy amplia para que haya mucha gente viéndonos pasar, y para mí era muy especial pasar por la iglesia San Francisco, porque allí se encuentra el Santo Cristo que venero desde niño”, ha declarado emocionado.

Por su parte, Jaray ha agradecido a todas las personas e instituciones que hacen posible las fiestas, y ha destacado el papel de las peñas. "Sin ellas sería imposible organizar la gran cantidad de actos que se celebran en la ciudad”, ha apuntado. También ha tenido palabras de reconocimiento para la empresa y los propietarios de la plaza de toros, para los técnicos municipales, las fuerzas de seguridad y distintos miembros del ayuntamiento. Y, por supuesto, para el Cipotegato, que según ha indicado “se ha preparado mucho para este momento”.

Programación festiva

El concejal de Festejos ha detallado que las fiestas contarán con actividades variadas y para todos los públicos, y ha agaradecido la implicación de las peñas y colectivos locales. “Son días que vamos a disfrutar todos, tendremos festejos taurinos, verbenas populares, grandes conciertos en el Parking de la Catedral y actividades infanitles. Deseamos y esperamos que reine el respeto y la convivencia en estos días para disfrutalras al máximo”, ha indicado.

La música será uno de los platos fuertes y en el escenario del parking de la catedral actuará Mago de Oz, David Otero, el tributo a Estopa y Cómplices. El parque de Pradiel, que en los últimos años se ha consolidado como un espacio para los jóvenes, acogerá diferentes DJs, y en el entorno de la Virgen del Río, a partir de las 1.15 horas, habrá verbenas todos los días. El 27 también habrá sesión de tarde.

Como es habitual, la programación infantil se compondrá de talleres y parques, encierros y cine en el Bellas Artes.

No faltará tampoco la Feria Taurina que contará con dos corridas de toros, una novillada con picadores, y una novillada sin picadores. Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez, con toros de Fuente Ymbro y Santiago Domecq, componen el primer festejo el día 29. El sábado 30 de agosto Cayetano, Alejandro Talavante y Marco Pérez con toros de Jandilla y El Parralejo.

Un lugar destacado ocupa también los actos más tradicionales en el Día de la Fiesta Mayor con el homenaje al Cipotegato y la Procesión de la Santa Reliquia de Santa Atilano el día 28 y la Ofrenda de Flores y Frutos el 29.