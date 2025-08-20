La UME, Infoar y los Bomberos de la DPZ, hijos adoptivos de Azuara tras su "ejemplar labor" durante las graves tormentas

Dos meses después de las tormentas e inundaciones que dejaron graves daños en el casco urbano de Azuara y otros municipios de su entorno, el ayuntamiento de esta localidad ha decidido nombrar como hijos adoptivos del municipio a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y a los efectivos del Infoar.

El pleno del Ayuntamiento de Azuara tomó la decisión por unanimidad, en agradecimiento a la labor "ejemplar y profesional" desempeñada durante las graves inundaciones sufridas en el municipio el pasado 13 de junio por las distintas instituciones. Este jueves, a las 19.00 horas, tendrá lugar el reconocimiento oficial por parte del ayuntamiento en un emotivo acto en la plaza de la iglesia.

Miembros de Infoar, trabajando en Azuara. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Al acto asistirán, entre otras autoridades, la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, y el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez.

Previamente, a las 18.30 horas, está previsto que se realice un acto simbólico de reconocimiento a todas las personas que, desinteresadamente, colaboraron en la emergencia.

Así, tal y como ha explicado el alcalde de Azuara, Joaquín Ignacio Alconchel, se realizará también un homenaje "a todos los voluntarios que nos ayudaron, a todos los vecinos que colaboraron con el pueblo, y se les dedicará el parque que quedó arrasado por el río tras las inundaciones".