La UME, Infoar y los Bomberos de la DPZ, hijos adoptivos de Azuara tras su "ejemplar labor" durante las graves tormentas
Serán reconocidos en un acto organizado por el ayuntamiento de la localidad en agradecimiento y el municipio dedicará a los voluntarios el nombre del parque del pueblo
Dos meses después de las tormentas e inundaciones que dejaron graves daños en el casco urbano de Azuara y otros municipios de su entorno, el ayuntamiento de esta localidad ha decidido nombrar como hijos adoptivos del municipio a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y a los efectivos del Infoar.
El pleno del Ayuntamiento de Azuara tomó la decisión por unanimidad, en agradecimiento a la labor "ejemplar y profesional" desempeñada durante las graves inundaciones sufridas en el municipio el pasado 13 de junio por las distintas instituciones. Este jueves, a las 19.00 horas, tendrá lugar el reconocimiento oficial por parte del ayuntamiento en un emotivo acto en la plaza de la iglesia.
Al acto asistirán, entre otras autoridades, la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, y el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez.
Previamente, a las 18.30 horas, está previsto que se realice un acto simbólico de reconocimiento a todas las personas que, desinteresadamente, colaboraron en la emergencia.
Así, tal y como ha explicado el alcalde de Azuara, Joaquín Ignacio Alconchel, se realizará también un homenaje "a todos los voluntarios que nos ayudaron, a todos los vecinos que colaboraron con el pueblo, y se les dedicará el parque que quedó arrasado por el río tras las inundaciones".
