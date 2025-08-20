El valle de Benasque exige paralizar el parque de almacenamiento en baterías de un fondo estadounidense

Los municipios del valle de Benasque se han levantado en pie de guerra contra el proyecto de un fondo de capital riesgo estadounidense que proyectaba dos parques de almacenamiento de energía en baterías de litio. Los alcaldes de Benasque, Sahún, Sesué, Chía, Seira y Villanova han firmado un manifiesto en el que avanzan su rechazo a la iniciativa, actualmente en fase de exposición pública, al considerar que el emplazamiento previsto se sitúa "en un entorno de alto valor ecológico y cultural, cuya alteración supondría un deterioro irreversible".

El proyecto está impulsado por la compañía española Matrix Renewables, fundada por la firma de capital riesgo estadounidense TPG Capital, con una inversión presupuestada en 135 millones de euros, según publicó este diario EL PERIÓDICO el pasado 8 de agosto. La compañía, una especialista del sector de las renovables, aspira a levantar dos parques de baterías de 100 megavatios de potencia cada una bajo el nombre de las plantas Perdiguero y Visenta. Conllevan la instalación de 104 contenedores (52 en cada iniciativa) que darían cobijo a las celdas de ión-litio.

La iniciativa ha levantado una fuerte oposición en los municipios de la Ribagorza, una comarca donde la principal actividad económica es el turismo. "Este posicionamiento responde a la necesidad de defender el interés general, garantizar la protección del medio ambiente y del paisaje pirenaico, y preservar la calidad de vida y seguridad de los habitantes de nuestros municipios", reza el comunicado emitido por alcaldes de distinto signo político, como Manuel Mora (PP, de Benasque), José Luis Rufat (PSOE, de Sahún) o Carlos Mora (PSOE, de Sesué).

"Las distorsiones en la red eléctrica no son generadas por el conjunto de municipios que forman el valle de Benasque y, consideramos que este tipo de instalaciones deben ubicarse en zonas adecuadas y compatibles con su envergadura, y no en enclaves de alto valor paisajístico, medioambiental y turístico, como es el caso del valle en el que se sitúan nuestros municipios", continúa el comunicado.

Por todo ello, los alcaldes afectados, en representación de sus vecinos, solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca paralicen la tramitación del proyecto en su ubicación actual dentro del Valle de Benasque, que evalúen alternativas de emplazamiento en áreas industriales o degradadas, alejadas de núcleos de población y entornos de alto valor natural. Además, avanzan su compromiso para "emprender cuantas acciones sean necesarias en el ámbito administrativo y jurídico para evitar la materialización de este proyecto en sus términos municipales".

Precisamente un proyecto como este, pero promovido por la multinacional israelí Enlight Renewable Energy, despertó una oposición similar en Abizanda. La movilización de los vecinos obligó a la promotora a cambiar de ubicación y se decantó por La Fueva, donde contrarió todavía más a los afectados. Todavía no ha desistido.