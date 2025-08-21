El aceite, la ropa y el calzado marcan la mayor bajada de precios en lo que va de año en Aragón

Que llenar la cesta de la compra de productos básicos es cada vez más caro no es ningún cuento de ciencia ficción y a Aragón tampoco le es ajena esta subida. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) en lo que va de año ha subido notablemente en productos como la carne, los huevos o la fruta y, por contra, el aceite o las prendas de vestir han percibido un alivio considerable en los precios.

Concretamente, respecto a enero, la carne de vacuno ha subido un 9,2%, una cifra que aún es mayor si se toma como referencia el mes de julio del año 2024, por el que se evidencia que el incremento es de un 17,7%. Asimismo, en los huevos se ha percibido una subida del 15,9% en lo que va de año y un 21,1% comparándolo con el año anterior. Las frutas frescas como las manzanas, las peras o plátanos también son más caras que a principios de año. Para ser más exactos, lo son un 17% más y, respecto a julio del año pasado, un 10,1% más.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), su presidente José Ángel Oliván, centra el foco de estas fluctuaciones, que tilda de "normales", en factores estacionales. "Las cerezas son mucho más caras ahora que en el mes de mayo porque empieza a no haber", explica Oliván, quien valora el gasto energético con el dato sobre la mesa, un sector que se ha visto incrementado en un 6,6% desde enero y en un 11,3% respecto al año pasado. "Es cierto que a raíz del apagón ha habido un incremento de precios en la electricidad, así como las dos potentes olas de calor han tenido incidencia en el consumo doméstico por los aires acondicionados", sostiene Oliván.

Las rebajas, explicación de la bajada en el sector textil

Sin embargo, si en algo se ha notado un descenso en los precios es en las prendas de vestir, tanto de hombre como de mujer y de niños y bebés, así como en el calzado dedicado a este mismo público. Si se mira el dato exacto, los precios desde enero han bajado entre un 10,9% y un 13,1% en la ropa y entre un 4,5% y un 9,9% en los zapatos. Respecto al año pasado, la bajada ha sido menos llamativa, pero arroja cifras de entre 2 y 5 puntos porcentuales respectivamente. Un enigma que Oliván despeja con una frase: "Entre julio y agosto estamos en rebajas. Tendríamos que mirar los datos respecto a septiembre del año pasado", añade, y hace una reflexión sobre la "cultura del bajo coste", que a su juicio ha venido para quedarse por un cambio de mentalidad: la de no pagar más de lo necesario. De hecho, según Oliván, estas empresas "están incrementando sus ventas".

Respecto al aceite de oliva, que ha experimentado desde comienzos de año una bajada del 26,9% y del 34,1% si se tiene como referencia julio del 2024, la respuesta para Oliván es que en su día hubo "una política equivocada de precios de productores y almacenistas" y que ya estamos lejos de esa revolución inflacionista. Cabe destacar del mismo modo, la subida de un 12,9% respecto a enero del transporte público urbano y el de un 6,8% en la conservación de la vivienda.

A medio gas y apenas sin cambios en sus precios se encuentran productos como el pan, que ha tenido un descenso de menos de un punto porcentual respecto a enero, la carne de ovino (-0,6%), la de porcino (+0,1), los electrodomésticos y las reparaciones (-0,9), los utensilios y herramientas para el hogar (-0,9) o los artículos no duraderos para el mismo (+0,1). Asimismo, se mantienen estables los gastos en publicaciones (+0,7), así como en lo que respecta a la enseñanza, donde no ha habido variaciones o se ha aumentado un 0,5%.

Suben el café, el cacao y las infusiones

Con un tímido descenso también se encuentra el precio del azúcar, con un 5,3% menos que en enero y un 19,1% menos que hace un año. Del mismo modo, tanto el pescado fresco como el congelado presentan una bajada del 9,3% respecto a principios de año, pero una subida del 6,4% si se miran las cifras de julio del año pasado. ¿Qué hay de los productos lácteos? Se mantienen con un ligero aumento del 1,1% y en la leche es más notable con un 3,6% en lo que va de año. Las frutas en conserva junto a los frutos secos protagonizan un 4% de subida desde enero y las bebidas alcohólicas arrojan cifras de un 1,7% más. Respecto al tabaco, fumar es un 6,9% más caro hoy que hace un año, un producto que presenta un aumento acelerado en este último año en Aragón de un 4,3%.

Por su parte, desde UCA, la explicación a que pese a se sigan consumiendo productos como el café, el cacao y las infusiones pese a que hayan subido un 15,4% respecto a enero y un 22,1% respecto a hace un año, es que estas subidas y bajadas no son las que afectan a la economía familiar, porque "lo que hace daño es que deje de entrar dinero a casa". Oliván puntualiza que mientras tanto, suban o no los precios, "gastaremos más de una cosa y menos de otra", pero no dejaremos de consumir en aquello que nos es habitual.