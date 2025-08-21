Aragón ha protagonizado más de 2.000 actividades sociales este año gracias a Fundación Ibercaja

La entidad ha beneficiado ya a más de 600.000 personas en la comunidad, apoyando a 128 entidades aragonesas en proyectos de infancia, medioambiente, digitalización y cooperación.

Una foto de archivo de acción social de Fundación Ibercaja. / Fundación Ibercaja

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Fundación Ibercaja ha impulsado, durante los siete primeros meses del año, más de 2.000 actividades para 627.796 beneficiarios, lo que suma más de 10 millones y medio de beneficiarios en más de 25.000 actividades en los últimos diez años, con el foco puesto siempre en las personas.

"El compromiso social ha sido siempre y es el ADN de la entidad, impulsando su ayuda a las entidades del tercer sector, con especial atención en la actualidad a la infancia, el medioambiente y los colectivos más vulnerables", han informado desde la Fundación.

De esta forma, y por primera vez este año, se han lanzado cinco convocatorias sociales: ayuda a la infancia, medioambiental digitalización de las ONG, proyectos sociales y cooperación internacional. Además, el voluntariado corporativo gana fuerza y relevancia implicando a los trabajadores de la entidad en las diferentes iniciativas sociales que se llevan a cabo.

Apoyo a las entidades

El apoyo a las entidades sociales continúa un año más a través de la vigésima edición de su convocatoria de proyectos sociales, con la que este año se llegará a más de 100.000 personas con ayuda a 315 iniciativas. A través de esta propuesta, en estos 20 años, ha conseguido ayudar a cientos de miles de personas en todo el ámbito nacional.

En total en Aragón, Fundación Ibercaja apoya este año a 128 entidades en las tres provincias. Por su parte, las entidades del Arco Mediterráneo también han recibido este apoyo en la última edición de la convocatoria con 29 convenios firmados y en La Rioja y Guadalajara, han sido 12 entidades, respectivamente, las beneficiarias de los acuerdos de colaboración.

Por otro lado, en Castilla y León, se entregaron los convenios a 48 entidades y en los próximos meses, se llevarán a cabo los actos con las asociaciones seleccionadas en Madrid, Huesca y Teruel.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de la entidad, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

Cinco convocatorias diferentes

Sumadas a esta ya consolidada y reconocida iniciativa, Fundación Ibercaja ha impulsado este año cuatro convocatorias adicionales: 'Ayuda a la infancia', con la que se ha ayudado a 6250 personas y 61 entidades de todo España que impulsan propuestas para mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

Por otra parte, la convocatoria 'Innovación social y protección medioambiental', que lanzará su segunda edición en el mes de septiembre y con la que el año pasado ya se apoyaron 28 proyectos de todo España, centrados en la protección y el cuidado de la naturaleza.

En tercer lugar y también novedad de este año, se encuentra la convocatoria 'Transformación digital para entidades del tercer sector', centrada en apoyar a las diferentes organizaciones sociales aragonesas en su transformación digital.

Por último, se encuentra la convocatoria de 'Cooperación internacional' que, este 2025 llegará a su segundo año enfocada al ámbito nacional, consiguió ayudar a 40 entidades que desarrollan sus proyectos en las zonas más desfavorecidas de 24 países.

