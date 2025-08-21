Aragón recibe 21,5 millones en indemnizaciones por daños en cultivos herbáceos
La comunidad es la segunda más beneficiada tras Castilla y León, dentro de los 93,7 millones abonados por Agroseguro hasta agosto.
Agroseguro ha abonado 93,7 millones de euros, de ellos 21,5 a Aragón, por siniestros registrados en cultivos herbáceos hasta el momento, lo que supone el 80,6 % de la estimación para el total de la línea y por todos los riesgos ocurridos, según ha informado la entidad aseguradora este jueves en un comunicado.
Además, esta semana el consorcio de seguros ha continuado abonando indemnizaciones a productores asegurados en otras líneas de seguro, como frutales (10,4 millones) y hortalizas (3,2 millones), así como 3 millones de euros en el conjunto de los seguros pecuarios.
Por comunidades, Castilla y León encabeza el volumen de indemnizaciones con 36,8 millones de euros, seguida de Aragón, con 21,5 millones, y Castilla-La Mancha, con 17,3 millones. A continuación se sitúan Cataluña (6,8 millones), Navarra (2,5 millones), La Rioja (2,5 millones), Andalucía (2,3 millones) y la Comunidad de Madrid (1,5 millones), además de otras comunidades autónomas que suman en conjunto 2,5 millones. En total, Agroseguro ha abonado 93,7 millones de euros por siniestros en cultivos herbáceos hasta el 21 de agosto.La entidad ha informado de que continuará con el pago del resto de las indemnizaciones a lo largo de las próximas semanas.
