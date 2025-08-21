Aragón reforzará su operativo antiincendios y pide "no bajar la guardia"

Era la primera vez que se activaba y el balance ha sido "positivo". La alerta Roja Plus por riesgo de incendios en Aragón del pasado fin de semana se ha saldado con once conatos de incendios en la comunidad que se apagaron en un breve periodo de tiempo, salvo el de Embún, que fue el que más preocupó a los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón.

El consejero de Interior y el director general de Emergencias han hecho balance "positivo" de una "medida excepcional" que se adoptó por las condiciones "excepcionales" de temperatura, humedad y disponibilidad de recursos que tenía Aragón durante el puente del 15 de agosto, ya que buena parte de los medios que el Estado tiene en la comunidad autónoma se encontraban desplegados en los incendios de Castilla y León.

"Queremos agradecer prácticamente al 100% de la población aragonesa y de los visitantes que se encontraban en la comunidad por seguir las recomendaciones y prohibiciones durante la alerta Roja Plus. Era una situación compleja, en medio de una situación crítica en el resto del país con incendios voraces en otras comunidades autónomas, y se decidió decretar esta alerta para prevenir", ha explicado Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón.

"Estamos muy satisfechos por la responsabilidad demostrada por los alcaldes, vecinos y empresas, que han hecho que ese fin de semana de riesgo se pasara en las mejores condiciones", ha continuado Bermúdez de Castro, que ha explicado que el 112 recibió 280 llamadas preguntando dudas sobre la aplicación de las restricciones que prohibían cualquier actividad en los montes y limitaban las actuaciones ganaderas y agrícolas, así como las pirotecnias.

"El 50% de las dudas estaba relacionada con actividades de caza, el 30% con festejos populares, fuegos artificiales y pirotecnias, el 15% con romerías y actividades en el monte que impliquen vehículos y un 5% de consultas variadas", ha concretado el consejero, que solo ha tenido críticas para la organización agraria UAGA, que denunció el uso de la Alerta Roja Plus y los efectos que esta tenía en la actividad agrícola. "La gente que se queja me hubiera gustado saber qué habrían dicho si se les hubieran quemado sus pastos", ha reprochado.

"No podemos bajar la guardia en Aragón"

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha recalcado que "la campaña no ha terminado y no podemos bajar la guardia hasta que no lleguen las lluvias del otoño". Y ha recordado que, en Aragón, no es raro que se produzcan incendios en septiembre e incluso en octubre. "No ha llovido todavía con la intensidad suficiente y el riesgo sigue siendo elevado", ha concretado Clavero.

En la misma línea, el consejero ha incidido en que "no estamos a salvo absolutamente de nada" y ambos han recordado que la comunidad ha pacedido históricamente graves incendios, como los de Ateca, Luna o el Maestrazgo, en los años 90, donde se consumieron más de 30.000 hectáreas.

Así, aunque de momento el balance de la campaña es positivo, Bermúdez de Castro ha anunciado que "a partir del 1 de septiembre vamos a trabajar para mejorar el operativo en todo lo que podamos". El Ejecutivo aragonés planea comprar más medios de extinción, hablar con los ayuntamientos para actuar en los entornos de cara a proteger los cascos urbanos del fuego, mejorar la coordinación con el centro de emergencias, habilitar más helipuertos disponibles las 24 horas... Entre otras cuestiones, está prevista la compra de un puesto de mando avanzado más moderno, la adquisición de nuevas autobombas y la actualización de los planes de autoprotección de los municipios.

"Nuestra casuística no es la misma que la de Galicia o Castilla y León, pero tenemos que estar preparados. El trabajo del día a día, una climatología más benévola y una menor masa forestal nos ayudan. Pero hemos tenido históricamente incendios de muchas hectáreas y las tormentas secas son nuestro mayos enemigo, así que tenemos que estar preparados", ha concluido Clavero.