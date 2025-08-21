Azuara reconoce a la UME, Infoar y los Bomberos de la DPZ por su ayuda tras la tormenta de junio

En plenas fiestas de Azuara ha querido reconocer este municipio zaragozano la labor de la UME, de Infoar y de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) tras las tormentas e inundaciones que asolaron sus calles la fatídica noche del 14 de junio. Mucho ha distado el ambiente festivo de hoy, en plenas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad, del que vivieron estos mismos profesionales hace apenas un par de meses cuando se encontraron a un pueblo lleno de barro en el que estaba todo por hacer, como aquel que dice. Ha sido una jornada de agradecimiento en la que los tres Cuerpos han sido distinguidos como hijos adoptivos de Azuara, según acordó por unanimidad el pleno del ayuntamiento. En la cita ha participado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría.

"Es un día especial, les hacemos un homenaje a todos los voluntarios y a todas las empresas que nos ayudaron pero independientemente de eso les hacemos un reconocimiento también a bomberos, a Infoar y a la UME como hijos adoptivos de Azuara por la ayuda que prestaron el día 14 y siguientes en la limpieza del pueblo", ha expresado el alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel, en el acto celebrado a las 19.00 horas en la plaza de la iglesia.

"Ya han pasado un par de meses, poco a poco se va viendo que todo mejora, pero hay que tener paciencia y un poco de sentido común para hacer las cosas bien, se van viendo las casas limpias. Estamos en fiestas además y aprovechando eso hacemos que toda la gente que nos ayudó también pueda estar con nosotros hoy celebrando este día", ha continuado el regidor de Azuara, quien ha querido enviar un "mensaje de esperanza" a los muchos vecinos que han abarrotado el escenario de este homenaje. "Con la ayuda de todos y un pelín de paciencia esto lo sacamos adelante en poco tiempo", ha animado Alconchel.

Para los homenajeados también ha tenido palabras la ministra Pilar Alegría, quien ha alabado "la gran labor" que realizaron los profesionales de estos tres Cuerpos no solo en Azuara, sino también en otros municipios vecinos como Letux. "Se movilizaron más de 120 efectivos del IV Batallón. Un mes después, debido a las tormentas en Figueruelas y Pedrola, se tuvo que movilizar también a la UME, casi 90 efectivos", ha recordado la socialista, para quien esta designación como hijos adoptivos es "un reconocimiento a estos servidores públicos", los mismos que "prestan lo mejor de sí mismo para salvar personas, salvar hogares y salvar nuestro patrimonio natural".