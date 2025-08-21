El café, los huevos y la carne de vacuno se encarecen en Aragón: "El filete de ternera está intocable. A 20 euros el kilo"

"Qué caro está todo" es probablemente la frase más pronunciada en supermercados, bares y comercios por consumidores que, pese a los altos precios, deben seguir su ruta habitual con el carro de la compra en una mano y la cartera en la otra. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en el último año en Aragón en productos como la carne, los huevos, la fruta y el café, a diferencia de las prendas de vestir, el calzado o el aceite de oliva virgen extra, que tocó techo a finales de 2024 con precios superiores a los nueve euros el litro.

"La subida del precio de la ternera en cuestión de cuatro meses ha sido brutal", sostiene Óscar Mercadal, dueño de la carnicería que lleva su nombre en pleno barrio de El Picarral en Zaragoza. Este profesional advierte que a día de hoy compra este animal entero, lo que entre compradores conocen como "la canal", a cerca de 8 euros el kilo más IVA, cuando hace cinco meses le costaba 5,90 euros. "Está intocable", asegura rotundo Mercadal, quien poniéndose en la piel del cliente, habla de "20 euros por un kilo de filete de ternera" o de "tener que cobrar una carne picada a 14 euros", aspecto que solo promueve que "directa o indirectamente al final el perjudicado es el consumidor".

Asimismo, este carnicero explica a este diario que la gente sigue consumiendo carne de vacuno, pero que esta "encarece mucho la cesta de la compra y no da la posibilidad de que compren otros productos". A juicio de Mercadal, el sector cárnico no tiene techo y han encontrado un alivio en los productos elaborados. "Si solo vendiéramos carne, no ganaríamos dinero. Hoy en día vendemos mucho más elaborado artesanal, como las salchichas, hamburguesas o cachopos, que carne fresca", admite Mercadal.

Las alternativas de la ternera asegura que siguen siendo caras. "Antes vendía la cinta de lomo a 8 euros y ahora la vendo a 13 euros el kilo. El pollo también es muy caro para ser pollo. Está a unos 4 euros el kilo", reconoce Mercadal. Y aprovecha para nombrar otro de los productos que más se ha encarecido en el último año en la comunidad: los huevos. Él vende la docena a 4 euros y en su caso se trata de un producto de proximidad de tamaño XL originario de la capital aragonesa. Si se mira en los supermercados, los precios de este básico no son mucho más baratos: la horquilla abarca entre los 1,98 euros hasta los 3,79 si se trata de gallinas criadas "en jaulas acondicionadas". Superan los 5 euros si están en libertad, según cuenta Mercadal.

El café a 0,10 euros más que hace un año

Sin salir del barrio de El Picarral y con olor a últimos almuerzos de verano, el conocido bar ubicado en la Avenida de Salvador Allende, La Hora Tapas, también habla de una "subida de precios" en el que es su producto estrella: el café. "Nosotros tenemos un convenio y desde hace dos años el precio es el mismo, pero sí ha subido un poco", reconoce José Carlos Fron, trabajador de este comercio. Su abecé es 1,50 euros el café con leche, 1,40 el cortado (que es el más querido) y 1,30 euros el solo. Las infusiones, que según el INE también han aumentado sus precios, aquí se mantienen en el 1,50 y llegan al 1,80 en caso de ser "especiales". "Gastamos unos 16 kilos de café a la semana", confiesa Fron, quien asegura que entre las 9 y las 11 en horario de mañanas la comanda de este producto se convierte en un habitual diario.

Una de las trabajadoras del bar La Hora Tapas de Zaragoza, preparando cafés este miércoles. / Rubén Ruiz

De frente a la imponente Basílica del Pilar, las reglas del juego en lo que a precios se refiere cambian de manera notable. Sergio Echevarría, que trabaja en el Café Santiago, confiesa a este diario que el café "ha subido diez céntimos en el último año", pero que detrás de la barra pueden aunar en un día "4.000 euros a cafés de 1,60", que es el coste del solo. El clásico café con leche llega a los 2 euros, mientras que el cortado se queda en el 1,80. Con una sonrisa, Echevarría asegura que los clientes "siguen consumiendo café durante todo el día", también en horario de tardes "de 17.00 a 20.30 horas".

Junto al café y a las infusiones, el IPC se ha cebado este año con el precio del cacao, lo que afecta a comercios que, por ejemplo, surtan un cálido chocolate a la taza. "De momento el precio es estable, de 2,50 euros, pero puede que ascienda en algún momento", asegura María, que trabaja en plena calle Mayor en el local 'Churrísimo'. A las 11.00 horas de la mañana el trajín es digno de ver, propiciado por el ligero descenso de las temperaturas en Zaragoza.

La churrería del centro de Zaragoza, 'Churrísimo', a pleno rendimiento en la tarde de este miércoles. / Rubén Ruiz

En su caso, el café al ser de especialidad "no baja de dos euros" y pese a que el aceite haya sufrido un descenso, el menú de desayuno de 4,90 euros (que incluye pan tumaca artesanal) puede sufrir cambios "de hasta un euro más" por el encarecimiento de la materia prima. Por otro lado, el precio de los churros, que suelen cocinarse en aceite de girasol o aceite de oliva suave, no sufrirán cambios pese a la deflación y se mantendrá, según María, en los 2,50 euros la media docena.

Las rebajas, el alivio del textil

El sector textil es el mejor parado según los datos que comparan los precios de este julio con el de 2024. Sofía Zalaya, dependienta de la tienda 'Tentazioni' desde hace siete años, señala no haber visto mucho cambio. "Siempre están igual, caros. Pero en rebajas ahora en julio y agosto se quedan entre 12 y 19 euros prendas como una camiseta que costaba 40", reconoce. En el establecimiento de calzados 'Bogar', que conforma una franquicia, una de las empleadas, Merche, pone en duda que los precios hayan bajado.

"Todo está más caro, como en todos los sitios. Muchos fabricantes suben el precio y no te dejan bajar de ese margen", admite. Y explica "una venta a la baja" con la ecuación real que existe: "Depende del poder adquisitivo. De media una zapatilla sintética te cuesta 30 euros, pero si hablamos de marcas supera los 60. Hay quien se puede hasta 100 euros y los que pagan los de 30 porque no les llega". Y sin saberlo, Merche cierra el círculo con una reflexión: "Es como el que puede comer ternera y al que solo le alcanza para el lomo".