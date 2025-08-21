Comienzan las obras de la pista deportiva del colegio Valdespartera III

Las máquinas y los operarios ya han comenzado a trabajar en la parcela contigua al colegio Valdespartera III, en Zaragoza, donde se debe construir una pista deportiva para el comienzo del curso. Apenas unos días después de que las familias criticaran el "retraso" de los trabajos a falta de tres semanas para el comienzo del curso, las obras ya se han iniciado y la previsión es que se trabaje a buen ritmo para que los trabajo estén concluidos los antes posible.

Esta pista deportiva permitirá a los alumnos ganar espacio de recreo y deportivo mientras se acometen las obras de ampliación del centro educativo.

Además, según han informado fuentes del Departamento de Educación, este jueves se terminará la instalación de cinco aulas prefabricadas en el aparcamiento del Valdespartera III, donde los estudiantes de 1º de ESO recibirán sus clases mientras se construye el nuevo aulario. Estas aulas ya son visibles desde los exteriores del colegio.

Las aulas prefabricadas, ya instaladas este jueves en el colegio Valdespartera III. / SERVICIO ESPECIAL

El centro Valdespartera III está ubicado en la calle el Jeque Blanco de la capital aragonesa y entró en funcionamiento en 2018. En estos momentos, cuenta con 12 unidades de Educación Infantil y 24 de Primaria. Dado que en los tres últimos cursos escolares se ha consolidado como un centro de tres vías, se ha previsto su transformación en un colegio público integrado de 9 unidades de Infantil, 18 de Primaria y 16 de Educación Secundaria.

Por esta razón, se va a construir un nuevo aulario de ESO y se ampliará la superficie de los patios con un gimnasio abierto, para lo que ya hay prevista una inversión de 3,8 millones de euros. La empresa encargada de ejecutar el proyecto es Themolino.

Más de 800 alumnos

El centro tiene actualmente más de 800 alumnos y para el inicio del curso 2025-2026, mientras no está concluida la ampliación, se requiere la instalación de dichas aulas prefabricadas que acogerán a los alumnos que pasarán a 1º de la ESO.

Operarios en la parcela donde se construirá la pista deportiva. / SERVICIO ESPECIAL

En un principio, estas instalaciones modulares se iban a ejecutar, de manera provisional, en una solera de hormigón de más de 1.200 metros cuadrados. Sin embargo, tras consultar al centro, en dicha parcela se mantiene la creación de una pista deportiva y, finalmente, las prefabricadas se han colocado en el aparcamiento de los profesores. "De esta forma, mientras se desarrolla la ampliación, el centro estará más compacto y evitará desplazamientos al alumnado", han indicado desde Educación.