¿Va a desaparecer la renta mínima en Aragón? Los beneficiarios han caído un 82% en cuatro años

El modelo de prestaciones sociales en Aragón sigue provocando inquietud entre los responsables de los servicios de asistencia por la falta de efectividad de los mismos y por las excesivas trabas burocráticas a las que se enfrentan los solicitantes. De hecho, los titulares beneficiarios de la renta mínima aragonesa han descendido un 82% entre 2020 y 2023, según los datos del último informe del Consejo Económico y Social de España (CES). Eso no implica que haya crecido la desprotección en ese porcentaje, pues este aporte es el complemento autonómico al Ingreso Mínimo Vital (IMV), un sistema de ayudas que se pide repensar para que mejore su cobertura.

La irrupción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España en 2020 ha conllevado una caída generalizada de las prestaciones autonómicas. Los beneficiarios de la renta mínima aragonesa han descendido al pasar de 33.721 personas en 2020 a solo 6.187 en 2023, aunque más de la mitad de los perceptores que quedan de esta renta autonómica, denominada Prestación Aragonesa Complementaria, la compatibilizan con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En el conjunto del país, la caída ha sido del 34 % en este mismo periodo y ya está por encima de lo esperado en fases de crecimiento económico y creación de empleo. Es por eso que, según el CES, apunta a la desaparición de esta prestación autonómica en al menos en las nueve comunidades, que son las que duplican esa caída con bajadas superiores al 60%.

El Gobierno de Aragón asume la anómala situación, pero descarta "una revolución" a la espera de que se aborde una renovación estatal del sistema de prestaciones, según han indicado fuentes del Ejecutivo a este diario. En once comunidades el número de beneficiarios ha bajado más del 50%. Solo País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias mantienen o aumentan los perceptores, mientras que Cataluña conserva un número significativo de personas protegidas.

Cuando en 2020 se puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) como el gran aporte estatal contra la pobreza a nivel estatal, que hasta ese momento no existía, las rentas mínimas autonómicas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV o mejorando su cobertura.

Lo señala el CES en su última memoria anual, en la que constata que ese objetivo no se ha cumplido, porque aunque cabía esperar una reducción del número de beneficiarios al aumentar la protección estatal, la evolución ha sido muy desigual por territorios y en algunos las rentas mínimas parecen encaminadas a extinguirse. Esta evidencia ha sido criticada también duramente por las entidades asistenciales que, según un reciente informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Aragón es la comunidad que más ha reducido su presupuesto en esta materia (-96,2%), pasando de 47,7 millones de euros en 2020 a 1,8 en 2023. Esto supone un descenso de casi 46 millones de euros, que, según denuncian en vista de las cifras actuales no se han destinado a implantar proyectos de integración, de competencia autonómica, «ni tampoco a reforzar otras políticas sociales, como la atención a la dependencia».

Aragón, un caso destacable para la Airef

En su última opinión sobre el IMV publicada en junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluía que los programas de rentas mínimas "prácticamente han desaparecido o muestran una tendencia claramente decreciente" en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Baleares y Aragón. No obstante, como particularidad en este grupo, la AIReF señala el caso de Aragón, donde más de la mitad de los perceptores que quedan de la renta autonómica la compatibilizan con el IMV.

Entre 2020 y 2023 se ha pasado de 394.436 a 258.568 personas beneficiarias de rentas mínimas (34 % menos) en España, aunque con notables diferencias entre comunidades. Así, conviven en el mapa nacional comunidades en las que se ha registrado una caída del 89% como en el caso de Madrid o del 82% como en Aragón o en Castilla-La Mancha, frente al aumento del 63% en la Comunidad Valenciana o del 26% en Canarias.

Además, la evolución año a año evidencia que el efecto del IMV en Aragón fue inmediato, ya que de los 33.721 beneficiarios que había en 2020 se pasó a 6.376 al año siguiente, con un leve repunte en 2022, ya que subió a 7.651 y de nuevo otra disminución en 2023 hasta caer a los 6.187 de 2023.

En otros territorios con similar número de perceptores de la renta autonómica, como Andalucía, que partía también con 33.721 en 2020, el descenso ha sido más progresivo y pasó a 24.280 en 2021, bajó a 17.320 en 2022 y se quedó en 9.424 en 2023, una disminución del 72% siendo cifras superiores las que ahora mantiene, más de 3.000 beneficiarios por encima de los que tiene Aragón.

Porcentualmente, ese 82% de caída registrado en Castilla-La Mancha, parte de una cifra muy inferior en cuanto al número de beneficiarios de la renta autonómica. Tenía en 2020 apenas 2.752 perceptores, pasó a 1.371 al año siguiente, bajó a 783 en el 2022 y se quedó en 503 en el último año sometido a estudio por el CES.

Sin embargo, en otras comunidades se ha incrementado el número de beneficiarios de la renta mínima autonómica, como pasa en Canarias, que pasó de 10.683 a 13.468 en solo cuatro años, un 26% más que los que tenía, o en el caso de la Comunidad Valenciana, en la que más ha crecido con un 63% de incremento al pasar de 33.264 a 54.164 en 2023. En el otro lado de la balanza está la Comunidad de Madrid, donde más han caído los beneficiarios, al pasar de 24.415 a 2.687 entre 2020 y 2023, un 89% de descenso en el mismo periodo analizado.

Así, en esta evolución tan dispar se encuadra el efecto del IMV estatal sobre las diferentes prestaciones autonómicas complementarias, en la que Asturias ha visto reducidos sus beneficiarios un 50%, Baleares un 71%, Cantabria un 54%, Castilla y León un 68%, Cataluña un 44%, Extremadura un 14%, Galicia un 36%, Murcia un 62%, La Rioja un 66%, el País Vasco un 3% y Navarra un 2%. En Ceuta, sin embargo se han multiplicado casi por tres, un 189% al pasar de 94 perceptores a 266 entre 2020 y 2023 y en Melilla ha caído un 79% al pasar de 292 a 61.

Cuantitativamente, Aragón es la segunda comunidad que más beneficiarios ha perdido esa renta mínima autonómica con esos más de 26.000 perceptores menos entre 2020 y 2023, siendo Cataluña donde más se han perdido, con más de 41.100 menos, pese a que porcentualmente la disminución es inferior a la aragonesa. En Madrid pasa lo contrario, con más porcentaje de caída, cuantitativamente representan menos perceptores, 21.000, que son 5.000 menos que en Aragón.

510 millones liberados a las arcas

En este periodo, no todas las administraciones han impulsado reformas orientadas a una mejor coordinación entre el IMV y nivel de protección autonómico, de forma que en 2023 solo un 22,2% de perceptores titulares de rentas mínimas (24.708 personas) compatibilizaban esta ayuda con el cobro del ingreso mínimo, más de la mitad en el País Vasco, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales. Y unos 3.000 en el caso de los aragoneses.

Según la AIReF, desde la entrada en vigor del IMV, el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado 510 millones de euros, el 11% del gasto de las comunidades autónomas en sus rentas mínimas. Sin embargo, la evolución tan dispar entre los territorios invita a la reflexión: ¿está la prestación autonómica en peligro de extinción? O quizá deben plantearse el debate sobre cómo reorientar esas ayudas aprovechando los recursos propios que se están liberando.