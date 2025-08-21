El Gobierno de Aragón llevará el techo de gasto a las Cortes en septiembre

El Gobierno de Aragón prevé llevar la votación del techo de gasto a las Cortes de Aragón el próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que ha declarado que ya tienen el dato de las entregas a cuenta del Gobierno central, lo que facilita la elaboración de los presupuestos de 2026, con una referencia del 0,3% de déficit.

Así, el Departamento de Hacienda avanza en la elaboración de unas cuentas de 2026 que se registrarán sí o sí para su tramitación en las Cortes, tal y como anunció el presidente aragonés, Jorge Azcón, en su balance del ecuador de la legislatura, en un cambio de estrategia total respecto a las decisiones tomadas para la tramitación de los presupuestos de 2025, cuando las cuentas no se llevaron al Parlamento y ni siquiera se votó el techo de gasto al no contar el PP con los votos necesarios para sacarlos adelante tras la ruptura de Vox del Gobierno.

"Lo lógico sería llevar el techo de gasto a las Cortes en septiembre, pero espero antes se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que nos convoque la señora Montero", ha señalado Bermúdez de Castro.

En esta ocasión, el Gobierno liderado por Jorge Azcón sí que presentará su proyecto de presupuestos ante el resto de grupos políticos y habrá, se espera, debate parlamentario. Sin embargo, se mantienen igualmente las dudas sobre si el PP logrará los apoyos suficientes para aprobar las cuentas de 2026, que serían las segundas de la legislatura y las primeras que lograría aprobar en un gobierno en solitario, tras la ruptura de Vox por la decisión del partido a nivel nacional de romper los gobiernos de coalición con el PP por la política migratoria.

Por ahora, el Ejecutivo aragonés no ha comenzado la negociación con los grupos parlamentarios, a pesar de que el consejero de Hacienda avanzó que iniciaría las conversaciones a mediados de agosto. "No nos ha dado tiempo. Hemos estado volcados con el tema de los incendios", ha dicho Bermúdez de Castro en la rueda de prensa convocada para hacer balance de la aplicación de la Alerta Roja Plus de incendios del pasado fin de semana, y ha avanzado que su intención es empezar a contactar con los distintos grupos políticos "en septiembre".

Las negociaciones volverán a ser claves si el PP quiere aprobar las cuentas ya que, de nuevo, los hipotéticos apoyos del PAR o Teruel Existe no serán suficientes. Los puentes están rotos con los grupos parlamentarios de la izquierda, desde el PSOE hasta Podemos, Chunta Aragonesista o Izquierda Unida, y Vox volverá a ser protagonista de unas conversaciones en las que intentará marcar la agenda y la política del gobierno aragonés. La alternativa pasará por una nueva prórroga presupuestaria, con los presupuestos de 2024, o por un adelanto de la convocatoria electoral, que es solo prerrogativa del presidente de Aragón, Jorge Aragón.