El Gobierno de Aragón quiere crear el consorcio de bomberos autonómico este mismo año

En plena oleada de incendios que han consumido más de 350.000 hectáreas este mes de agosto en España, el Gobierno de Aragón quiere reforzarse frente a cualquier gran fuego que afecte a la comunidad. Cuando casi se ha superado la temporada alta por riesgo de incendios sin que la comunidad autónoma haya registrado grandes fuegos, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado que quiere reforzar el operativo antiincendios de la comunidad y ha expresado su voluntad de que el nuevo consorcio de bomberos autonómico esté en marcha "este mismo año".

Para lograrlo deberá conseguir antes el máximo consenso del resto de instituciones implicadas que disponen de cuerpos de bomberos en la comunidad autónoma, las diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, así como los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.

Así lo ha concretado el titular de Interior momentos antes de reunirse con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, en el primer encuentro de trabajo para abordar la hipotética creación del consorcio de bomberos que permita dotar el Gobierno de Aragón de más medios propios ante una eventual emergencia en cualquier parte del territorio.

Bermúdez de Castro ha asegurado que la intención del Ejecutivo aragonés es que el consorcio de bomberos pueda estar en marcha "este mismo año". "Creemos que es muy importante que haya un consorcio de bomberos y la DGA va a participar en él con todo lo que sea necesario, aportando toda nuestra capacidad económica, de personal y de medios", ha concretado, un día después de que el presidente de la DPZ denunciara que la institución provincial no iba a ser la pagana de todos los costes y mantenimiento sin que la DGA asumiera su parte en la creación de este consorcio.

"Esperemos que el consorcio esté antes de final de este año y, respecto al centro de emergencias con un mando único, somos conscientes de que es un proyecto a más largo plazo", ha determinado el consejero, que ha indicado que ambas medidas "se deben pactar entre todos los partidos, porque son proyectos que trascienden a la legislatura y a un Gobierno de un color político u otro".

El consejero ha recalcado que Aragón tiene un territorio "muy extenso y difícil de cubrir" y ha considerado que hay que tener "fórmulas para poder llegar a todos los sitios". Esta no es la primera vez que en Aragón se intenta poner en marcha un consorcio de bomberos, pero ha sido un intento infructuoso hasta el momento.