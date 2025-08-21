El hotel de Teruel que la Guía Repsol recomienda para ver el eclipse de 2026: "Ahora tenemos más llamadas"

El 12 de agosto de 2026 está previsto que suceda uno de los mayores eclipses del siglo. España entera lo vivirá y una de las comunidades donde más se podrá disfrutar es Aragón. Prueba de ello es que en la reciente lista publicada por la Guía Repsol de hoteles y alojamientos donde se podrá ver de una forma especial se incluye uno de estos espacios ubicado en la provincia de Teruel.

Se trata del hotel Mas de Cebrián ubicado en Puertomingalvo, en la sierra de Gúdar. Tanto por estar en un lugar privilegiado como por su propia visión hotelera centrada en el 'astroturismo' (que le valió el primer sello Starlight de España) está sufriendo una alta demanda de reservas para las fechas de la semana en la que el eclipse está previsto.

Un evento especial

Así, su director Diego Pilaquinga cuenta que, de momento, no están "cogiendo ninguna reserva para estas fechas". "No sabemos exactamente cuantas plazas vamos a ofrecer, pero será mayor que nuestra capacidad habitual", explica Pilaquinga. Entre otras cosas, tienen previsto organizar un evento especial que estiman que podrá acoger a unas 1.000 personas durante el día del eclipse. Esto supone multiplicar exponencialmente su oferta habitual, puesto que en el hotel se pueden alojar un máximo de 24 personas.

El evento aunque todavía se está preparando, cuenta Pilaquinga, "será con DJ y música en directo, además habilitaremos una zona de acampada". Sin embargo, hasta que la idea se haga realidad y se anuncie, las solicitudes de reserva seguirán siendo rechazadas. "De normal trabajamos con un año vista para las reservas y en agosto estamos siempre llenos, pero para la semana del eclipse no podemos prometer nada porque aún no sabemos cuanto será el aforo máximo", detalla el director. Otra de las razones por las que no aceptaban reservas era porque esperaban a que se viera qué posición iba a tener el sol el pasado 16 de agosto. "En teoría el año que viene tendrá la misma posición y era importante verlo para saber si desde nuestra ubicación se vería bien o habría que moverse a algún monte cercano. Hemos podido comprobar que no nos hará falta trasladarnos", comenta.

Las llamadas son cada vez más habituales y demás lugares del mundo. Aparte de distintos puntos de España quienes más intentar reservar suelen ser los alemanes y los franceses. "Es algo que nos va a venir bien tanto al hotel como toda la zona de Gúdar-Javalambre", valora el director. Además, ahora el hotel aparece en la mencionada lista de la Guía Repsol, por lo que, según el propio Pilaquinga, "hay aún más llamadas para reservar y es todo un honor".

¿Por qué lo ha seleccionado la Guía Repsol?

La guía en su lista escribe por qué este alojamiento de la provincia de Teruel es uno de los lugares perfectos para ver el eclipse: "En plena Sierra de Gúdar, el ‘Hotel Rural Mas de Cebrián’ es un sueño hecho realidad, un oasis de calma en Puertomingalvo. Su distinción principal y lo que lo convierte en un destino único, es su firme apuesta por el "astroturismo", ideal para disfrutar del Eclipse del Siglo que se producirá el próximo 12 de agosto de 2026. Con la prestigiosa certificación Starlight, el hotel ha diseñado su iluminación para minimizar la contaminación lumínica y ofrece a sus huéspedes telescopios para que se sumerjan en la inmensidad de un cielo nocturno de pureza inigualable. Sus doce habitaciones son amplias y serenas, cada una nombrada en honor a un pueblo cercano, con detalles tan cautivadores como estufas de leña y bañeras dobles en el centro. El diseño del hotel, que combina la piedra original de la masía con una gran claraboya que inunda de luz los espacios comunes, crea un ambiente de paz y reconexión".

Sin embargo, ser una de las zonas donde se podrá tener una visión privilegiada del eclipse porque tiene un cielo más transparente y luminoso de lo habitual puede traer problemas. Pilaquinga confiesa que tanto él como personas de la sierra tienen la preocupación de que esto "se vaya de las manos". "Me preocupa que venga tanta gente, en verano, de normal, ya vamos justos y agobiados, así que con este suceso excepcional y extraordinario que trae a tanta gente no sé si nosotros daremos de sí y aun más importante si las infraestructuras de la zona podrán soportarlo, en especial, las vías de acceso", concluye.