El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años

Lo llaman el abono verde. Ofrece una buena rentabilidad. Y también se le atribuyen propiedades que lo hacen tóxico a los conejos y otras plagas. Eso explica el crecimiento del cultivo de crotalaria juncea en los últimos años, sobre todo desde su inclusión dentro de los pagos verdes de la Política Agraria Común (PAC). Los investigadores defienden que es una planta con "múltiples beneficios para los agricultores" por la que se está optando sobre todo en las comarcas agrarias de Bajo Cinca, La Litera y las Cinco Villas, especialmente en zonas en las que se ha modernizado el regadío.

Antes de su inclusión en los ecoesquemas de la PAC que ofrecen pagos directos a los agricultores que voluntariamente implementan prácticas agrícolas que benefician al medio ambiente y al clima su cultivo en Aragón era prácticamente anecdótico, con solo cinco hectáreas de superficie declarada. A partir del 2019 ha vivido un interés incipiente, beneficiada sobre foto por los estudios que demuestran que ayuda a mejorar la calidad del suelo al aumentar su porosidad, aireación y capacidad de retención de agua. Además, tiene propiedades nematicidas, lo que significa que puede eliminar a los parásitos dañinos que afectan a las plantas.

Otra ventaja importante es su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo, lo que beneficia a los cultivos posteriores y evita que se tenga que recurrir al abandono para recuperar el terreno. Esto es especialmente significativo a la hora de rentabilizar las modernizaciones de regadío y al mismo tiempo se traduce en una mayor fertilidad del suelo y una reducción en la necesidad de fertilizantes químicos.

El año de su inclusión dentro de los pagos verdes por esta suma de cualidades, en Aragón únicamente se estaban sembrando 28 hectáreas, la mayoría en terrenos de regadío de la provincia de Huesca. En este tiempo su avance ha sido significativo y cada vez más agricultores se interesan por esta herbácea. Así, el la pasada declaración el cultivo ascendió a las 161 hectáreas, concentrándose 137 de ellas en Huesca, 18 en Teruel (en su gran mayoría para los secanos) y 6 en Zaragoza, según los datos de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón.

El también conocido como cáñamo de la India también mejora la textura del suelo, haciéndolo más apto para los cultivos. En tierras arenosas ayuda a retener mejor los nutrientes y el agua, mientras que en tierras fuertes, reduce la compactación y mejora la aireación. Esto supone la posibilidad de reducir el consumo de estiércol y abonos químicos. En este momento, todavía pendiente de su siega, en Aragón están plantadas con esta variedad de leguminosa 107,37 hectáreas. Esto supone un crecimiento del 150% en solo cinco años que podría extenderse en próximas campañas.

El cultivo hasta ahora no había saltado prácticamente de las fincas experimentales y sus principales comunidades autónomas de producción son Andalucía y Castilla y León. Una vez cosechada, esta planta también puede ser utilizada como forraje para animales por su alto contenido de proteínas, algo que permite aumentar la rentabilidad de la explotaciones.

En el caso de que el cultivo se afiance en los campos aragoneses, la llegada de la crotolaria juncea supondrá un complemento significativo para una de las puntas de lanza del sector primario autonómico, pues la comunidad es la principal productora de forrajes y alfalfa deshidratada de España, que a su vez es uno de los principales exportadores del mundo con una especial relevancia en el continente asiático donde esta planta de llamativas flores amarillas es especialmente demandada.