Ayudas "escandalosamente bajas": las entidades sociales cargan contra la renta mínima en Aragón

Las ayudas "escandalosamente bajas" asociadas a la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de Aragón (PACIMV) preocupan a las entidades asistenciales aragonesas, que piden una revisión del modelo para poder hacer frente a la desigualdad. El coordinador en la comunidad de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, alerta de que la cuantía es de las más bajas de España y las califica de "limosna" que no permiten superar una situación de pobreza extrema por la falta de políticas de acompañamiento.

Según ha publicado este jueves el Consejo Económico y Social, tanto las trabas burocráticas como su baja cuantía han provocado un descenso en el 82% de sus beneficiarios en los últimos tres años. Además, desde la asociación recuerdan que Aragón ha sido la comunidad que más ha reducido su presupuesto en esta materia (con un descenso total del 96,2%), pasando de 47,7 millones de euros en 2020 a 1,8 en 2023. Esto supone un ahorro para las arcas públicas de casi 46 millones de euros, que, según denuncian "no se han destinado a implantar proyectos de integración", de competencia autonómica, "ni tampoco a reforzar otras políticas sociales, como la atención a la dependencia".

Desde el Gobierno de Aragón reconocen que la puesta en marcha de Ingreso Mínimo Vital (IMV) supuso un deterioro de las prestaciones y que desde su origen ha tenido muchos menos perceptores que la anterior renta básica. Sin embargo, recuerdan que este año, "con las herramientas que existen", desde la consejería de Bienestar Social y Familia han tratado de asegurar una cuantía garantizada de 700 euros mensuales tanto para la PACIMV como para los complementos de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Esa actualización representa un incremento del 12,7% respecto al importe anterior –se elevó desde los 621 euros a los 700 euros con efecto retroactivo a 1 de enero de 2025– y quedó convalidado en el decreto ley de medidas urgentes a finales de mayo.

Desde las entidades sociales, en todo caso, ven "ridícula" la bonificación aragonesa y creen que el actual sistema tiene "una escasa incidencia" a la hora de resolver tanto las situaciones de pobreza como las de exclusión social, según lamenta García. Sobre todo porque existe una brecha social que no se puede superar exclusivamente con ayudas y requiere una modificación sustancial del modelo asistencial.

Graves carencias materiales

Según los cálculos de la entidad, en Aragón hay, aproximadamente, 200.000 personas en situación de pobreza relativa, la mitad de las cuales, unas 100.000, el 7,1% de la población según estadísticas oficiales, sufren graves carencias materiales.

Esto implica que no pueden comer carne, pollo o pescado al menos dos veces por semana, que no pueden tener la casa a una temperatura adecuada (tanto en invierno como en momento de olas de calor), que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos o que no pueden permitirse tener al menos dos pares de zapatos en buen estado.

Y esa es la base social que no se transforma con el sistema de ayudas, ni con el estatal ni el autonómico. "Para superar la pobreza hacen falta políticas públicas que favorezcan la creación de empleo y salarios dignos para los cientos de miles de personas trabajadoras viven situaciones de pobreza severa", indica García.

En este contexto, la petición de los directivos de servicios sociales es muy clara. Y tiene que ver con la labor asistencial. «Lo que no se está gastando de forma directa se podría revertir a los ayuntamientos o a entidades con mucha experiencia, con eso se podría avanzar mucho», indica el portavoz aragonés.