Los corresponsales de prestigio abordan en Castejón de Sos la realidad geopolítica con el conflicto de Gaza

El periodista como activista de los derechos humanos, la supervivencia de la democracia, los conflictos vivos en todo el mundo, la desinformación y el papel de la mujer corresponsal han sido algunos de los temas principales del XXIII Encuentro ‘Periodismo de Altura’, que ha tenido lugar en la localidad ribagorzana de Castejón de Sos este viernes. Esta cita periodística ha puesto el foco en la situación actual en Oriente Medio, Europa, China y Estados Unidos, con conflictos como el de Gaza, Irán y Ucrania.

Un año más, Castejón de Sos ha cumplido con la celebración del Encuentro ‘Periodismo de Altura’, que ahonda en el análisis de la situación geopolítica en el mundo, como ha subrayado en la inauguración Enrique Serbeto, corresponsal de ABC en Bruselas e impulsor de esta cita periodística. “No puedo dejar de pensar en la próxima edición viendo el grado de interés que despiertan estas jornadas”, ha reconocido.

En la primera mesa redonda, el Encuentro ‘Periodismo de Altura’ ha analizado la situación en Oriente Medio. En este espacio, bajo el título ‘El Mundo en Estado de Alarma. Un conflicto que tapa otro: De Ucrania a Irán pasando por Gaza’, han tomado la palabra como ponentes Marc Marginedas, excorresponsal en Moscú y periodista de Prensa Ibérica, así como autor del libro Putin contra el mundo; Pablo M. Diez, excorresponsal de ABC en Pekín y actual responsable de Internacional en ABC, y Juan Carlos Sanz, corresponsal de El País en Rabat y antes en Jerusalén.

Marginedas ha sido el primero en tomar la palabra para hablar sobre el secuestro que vivió durante la guerra de Siria en 2013, así como para recordar los avisos que ha recibido a lo largo de su carrera y que le han prohibido hablar y comunicar en algunas ocasiones, lo que ha supuesto momentos complicados y de atención.

Respecto a esto y en relación con el miedo que puede nacer en esos momentos, Juan Carlos Sanz ha reconocido que “siempre está ahí”, pero “no hay que olvidar que somos periodistas extranjeros que pertenecemos a un país que todavía tiene cierto peso, como es España”. Por ello, ha animado a “convivir con él y a seguir escribiendo”.

“Nuestro trabajo es para la audiencia y sin un periodismo libre, plural y con cierta fuerza y potencia para que pueda investigar sin verse sometido no hacemos nada”, ha sumado.

No obstante, Marginedas ha añadido que “el periodismo es formar a las personas y empoderarlas ante las expectativas de manipulación” y, en un momento de eclosión de redes sociales en el que “parece que cualquiera puede ser periodista”, es “más importante que nunca” mantener estándares de calidad a la hora de comunicar.

Al margen, Diez ha especificado que, a pesar de la importancia de los profesionales de la comunicación, “no somos misioneros”. “No vamos a salvar el mundo, sino a contar lo que ocurre”, ha detallado.

En relación con la situación actual de Rusia, Marginedas ha denunciado que “el país criminaliza a las personas LGTBI porque representan los valores aceptados por la sociedad occidental en Europa”, ya que “necesitan un enemigo exterior para fortalecer su identidad, algo muy similar a lo que ocurrió con el Holocausto”.

En cuanto al análisis de China, Pablo M. Diez ha expresado que, aunque no se ve como un “enemigo”, “no se debería ver como aliado ni siquiera por su potencia económica”. “Es una dictadura y un sistema rival a Occidente”, ha indicado, además de recordar que “el régimen chino ha intentado ocultar el origen del covid”.

“Trump quiere contener a China y se va a enfocar en eso, pero antes quiere solucionar todos estos flecos que tiene abiertos como la guerra de Ucrania. Sus soluciones populistas se estrellan contra el muro de la realidad, pero, en cuanto consiga ejercer presión sobre Zelenski y Europa de ceder territorios, lo conseguirá”, ha explicado.

Otro de los ejes en los que se ha centrado el debate de la primera mesa ha sido reflexionar sobre si la democracia está en peligro, ya que, según Diez, “ser libres no es votar cada cuatro años sino estar aquí escuchando y hablando sin tener miedo”. “La historia no es solo evolución, sino que también puede ser involución”, ha admitido.

Al respecto, Sanz ha explicado que “estamos asistiendo a un cambio de ciclo a la altura de la caída del Imperio Romano y que acabará con el modelo que ahora conocemos lleno de equilibrios”.

En esta línea, ha admitido que, ante un intento de transformación de la democracia, los periodistas deben “rendir cuenta a los poderosos y que no haya inmunidad contra ellos”, así como evitar las fake news y llegar a consensos.

Memorias de guerra

Tras el análisis de la situación en Oriente Medio, ha tenido lugar la mesa redonda ‘Memorias’, donde Mamen Mendizabal, periodista y presentadora de la Sexta tv, ha entrevistado a Rosa Mª Calaf, periodista y corresponsal de guerra. En esta ocasión, se ha tenido que ausentar del encuentro Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio desde 1970 y que iba a conversar junto a ellas.

Para iniciar este espacio, Calaf ha reivindicado que “el periodismo nunca ha sido fácil y la voluntad de interferencia en el periodismo siempre ha existido”. Sin embargo, ha reconocido que “hay que mostrar lo que no se quiere que se vea y contar lo que se quiere que se calle” porque “la información cada vez va más deprisa, se superponen temas y se olvida la reflexión”.

Además de recordar la irrupción del político Reagan, su capacidad de conexión con la gente y su capacidad de transmitir un mensaje, ha asegurado que “detrás de todo ello había una caída del contrato social”. Y es que, tal y como ha compartido, “en el momento en el que los periodistas perdemos acceso directo a las fuentes, los políticos imponen su relato”.

En este caso, ha asegurado que “para los políticos no es tan importante lo que pasa sino lo que se cuenta que ha pasado”.

Sobre la cobertura de conflictos, la corresponsal ha afirmado que los periodistas tenían libertad de movimiento, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, donde “te tienen que llevar empotrado”.

“La verdad es que eso limita y vincula psicológicamente con un bando, al margen de que se pueda garantizar más seguridad. Ahora se va por grupos de periodistas o se convocan ruedas de prensa sin preguntas. Por lo tanto, el periodista pasa a ser un narrador de los hechos a un intérprete de relatos, ya desde los 80”, ha sostenido.

En la misma línea, ha expresado que en Gaza asesinan a periodistas por el mero hecho de serlo y que la percepción de los periodistas ha pasado “de ser deseado por representar un canal de difusión a ser perseguido por contar lo que los países no desean”.

Activismo de los derechos humanos

Por su parte, Mamen Mendizabal ha agregado que “el espectáculo de las cadenas, con líderes populares, prima sobre el contenido” y “eso es un mal que nos acecha”. También ha considerado que “crear una sociedad dividida donde parece que triunfa la antipolítica no es correcto y hace que el fascismo vaya a triunfar”.

Para concluir, Calaf ha recordado que, como mujeres periodistas, “antes teníamos muchas dificultades añadidas, especialmente en regímenes con fundamentalismo religioso”. En su caso, ha asegurado que ha recibido ataques, muchos de ellos “sexualizados”, pero también ha podido conectar mejor con mujeres de la escena destacada de determinados países.

Asimismo, ha clarificado que “los periodistas somos activistas de los derechos humanos” porque “nuestro papel es el servicio a la comunidad, a la que hay que ofrecer veracidad, independencia, pluralidad y rigor”.

El XXIII Encuentro ‘Periodismo de Altura’ cuenta con la colaboración de Periodistas de Aragón y otras entidades como el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Castejón de Sos, el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.