David Felipe: «Calatorao afronta el futuro con optimismo»

David Felipe, alcalde de Calatorao afronta su tercer año de legislatura. A las puertas de las fiestas en honor de San Bartolomé, repasa la intensa agenda municipal del consistorio con «una planificación extensa», afirma. Sin ir más lejos, acaban de remitir al Gobierno de Aragón el proyecto de la residencia de mayores y «esperamos su autorización para licitar la primera fase de su construcción (planeamiento y estructura) por un importe cercano a los 2,5 millones de euros que realizaremos con fondos propios», detallla.

Pero no solo eso, Calatorao ha sido recientemente portada de los medios de comunicación por un proyecto que para David Felipe «es una realidad que puede cambiar la vida de nuestro pueblo. Hablamos de una inversión de 7.500 millones de euros». Por ello, precisa, «estamos en contacto permanente con QTS (Quality Technology Services) la filial de Blackstone que está desarrollando el proyecto que contempla la construcción de 8 campus de datos .Esperamos que la DGA publique el PIGA del proyecto a primeros de 2026 donde se conocerán aspectos tan importantes como los ingresos que puede percibir el ayuntamiento y marcar la fecha de inicio de las obras».

Pero no se acaban aquí las inversiones en el término municipal de Calatorao, donde «hay presentados dos proyectos de energía eólica- señala Felipe- uno de Forestalia y otro de Green Energy Platform Investment, empresa propietaria de la planta fotovoltaica que hay junto al polígono Europa Puerta Sur, una señal del interés que ha despertado la situación estratégica de Calatorao», añade.

Mejorar Calatorao en todos los sentidos es una apuesta del equipo de Gobierno que preside David Felipe. «Aunque estamos sometidos a una regla de gasto y estabilidad financiera que nos limita, como nuestra deuda es cero, con fondos propios vamos mejorando nuestro municipio. Ahora tenemos en marcha la primera fase de la reforma integral de la calle Mediodía, con un presupuesto de 700.000 euros subvencionada con el Plan Plus de la DPZ, y recientemente hemos firmado un convenio con Red Eléctrica por el que van a colaborar con 150.000 euros para la construcción de un punto limpio sobre un solar municipal de 2.400 m2».

La vivienda es asimismo una preocupación para el Ayuntamiento de Calatorao y, aunque el consistorio no dispone de suelo para construir vivienda, el alcalde reconoce que «estamos haciendo gestiones con empresas que sí lo tienen para desarrollar algún proyecto». Porque, como asegura Felipe, «nos gustaría que nuestros jóvenes se quedaran a vivir aquí, tenemos una sociedad civil muy estructurada, con buenos servicios, tanto educativos, sociales, deportivos o culturales, hay empleo y esperamos que haya más, debemos apostar por Calatorao como la mejor forma de mantener y mejorar lo que ahora tenemos».

Mejorar, por ejemplo, las infraestructuras de telecomunicaciones. En este sentido, David Felipe explica que lleva años reivindicando una mejora de las instalaciones a las empresas de telecomunicaciones que operan en la población. «No entiendo por qué está disminuyendo la cobertura cada vez en más zonas del pueblo y todavía entiendo menos que después de nuestra reiteración y de la información que facilitamos a las empresas sobre las quejas que nos llegan no hagan nada. Nos han dicho que hay proyectos de mejora de instalaciones para potenciar la cobertura de voz y datos, pero vemos que va muy despacio. Vamos a tener que tomar alguna medida de fuerza porque para las personas, los comercios y las empresas este servicio es imprescindible y hoy día es deficitario», afirma.

Otra cuestión que preocupa en el consistorio son los robos en viviendas y fincas privadas que viene sufriendo Calatorao. Para el alcalde «es una situación de delincuencia, y lo mismo que reclamamos a las autoridades que tienen la competencia firmeza, pedimos a los vecinos que colaboren denunciando los delitos y aquellos que vean cualquier hecho extraño lo comuniquen. En Calatorao la mayoría de extranjeros están integrados , incluso ya casados con españoles, tienen sus viviendas, sus niños escolarizados y ellos y ellas trabajando. No vamos a permitir que esta situación se complique», asegura.

Todas ellas son cuestiones que marcan la agenda del ayuntamiento y de los vecinos de Calatorao pero que, por unos días, cederán protagonismo a las fiestas en honor de San Bartolomé que el alcalde espera con un deseo: «Invito a los vecinos a disfrutarlas con alegría y responsabilidad».