Empiezan los Cursos 0 de la Universidad de Zaragoza: estas son las facultades que darán formación

La Universidad de Zaragoza ofrece un año más a sus estudiantes de nuevo ingreso los Cursos 0. El objetivo de esta iniciativa es afianzar los conceptos esenciales de Bachillerato necesarios para su nueva etapa en la formación superior. De esta manera, se refuerzan y homogeneizan los conocimientos más importantes para su titulación para que los nuevos universitarios empiecen en igualdad de oportunidades y lo más preparados posible.

Diferentes facultades del campus público aragonés organizan diversas formaciones en línea, que pueden realizar a su ritmo, o presenciales con sus respectivos horarios y programas en los días previos al inicio del curso oficial que tendrá lugar el miércoles 3 de septiembre.

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), se imparten tres cursos presenciales: uno de Química, otro de Dibujo Técnico y un último programa conjunto de Matemáticas y Física. Los dos primeros se dirigen en primera instancia a estudiantes que no han cursado dichas materias en el Bachillerato, no obstante, en el caso de haber plazas libres, se admiten a alumnos que no cumplan la condición anterior. Todas las clases se desarrollarán de lunes a viernes desde el 25 de agosto hasta el martes 2 de septiembre en sesiones de dos horas diarias de Química y cuatro en el caso tanto de Matemáticas-Física como de Dibujo Técnico, estos dos últimos son incompatibles entre sí, ya que tienen lugar en los mismos horarios.

Además, desde el momento de su matrícula, los estudiantes de nuevo ingreso tienen acceso gratuito a cursos en línea con herramientas de autoevaluación y material para reforzar conceptos en la plataforma digital docente “Moodle”.

Por otra parte, la Biblioteca Hypatia de Alejandría, el repositorio de la EINA situado en el Edificio Agustín de Betancourt, organiza un “escape room” de 45 minutos los días lunes 1 y el martes 2 de septiembre a las 10:00 h. y a las 12:00 h. para que los estudiantes de nuevo ingreso aprendan a buscar en el catálogo de una manera didáctica y atractiva.

Facultad de Ciencias

En el Campus San Francisco, la Facultad de Ciencias acoge los Cursos 0 de Matemáticas, de quince horas de duración que se desarrollará del lunes 25 al viernes 29 en sesiones de tres horas y los de Física, de doce horas distribuidas en clases de dos, a lo largo de los mismos días más el lunes 1 de septiembre. Ambos tienen lugar en el Aula 3 del Edificio B (Matemáticas) entre las 8:30 y las 14:00 horas, cuando se imparte Matemáticas y después de un descanso de media hora Física, por lo que son compatibles entre sí.

Esta facultad también cuenta con formación disponible en línea a través de “Moodle” sobre conocimientos básicos de Matemáticas, cálculo integral en para primeros cursos universitarios o materiales, contenidos y problemas de Física.

Facultad de Economía y Empresa

Por su parte, la Facultad de Economía y Empresa ofrece un programa de apoyo en Matemáticas en el que se repasan los conocimientos matemáticos más necesarios y útiles en los grados del ámbito económico-empresarial. Consta de una duración total de 16 horas repartidas en cuatro clases que se desarrollarán entre el lunes 25 y el jueves 28 de agosto de 9:00 a 13:00 en el Campus Río Ebro para los grados de Finanzas y Contabilidad y Marketing e Investigación de Mercados y en el Campus Basilio Paraíso de para los de Administración y Dirección de Empresas -en español o en inglés-, Economía y el Programa Conjunto en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

Escuela Politécnica de Teruel

Mientras tanto, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel apuesta por una formación híbrida en la que sus nuevos estudiantes pueden acceder desde que realizan la matrícula a formaciones de apoyo en Matemáticas, Física, Programación, Electrotecnia y Química disponibles en la plataforma digital docente. También tienen la posibilidad de acudir el 1 y el 2 de septiembre, los dos días previos al comienzo oficial del año escolar, a clases presenciales de mañana y tarde en las que reforzar conceptos básicos de Codificación Numérica, introducción a la Programación y la Electrotecnia, Física y Matemáticas indispensables para los grados de Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Informática y el Programa Conjunto en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas.

Formación exclusivamente en línea

En lo que respecta a la Escuela Politécnica Superior de Huesca y la Politécnica de La Almunia, los estudiantes de primero para el curso 2025-26 tienen disponibles desde julio diferentes itinerarios en el aula virtual.

En el caso del centro de la capital altoaragonesa, son siete cursos diferentes: tres de Física –uno orientado al Grado en Ciencias Ambientales y dos al de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural–, dos de Química –uno para cada carrera ya mencionadas–, uno de Expresión Gráfica –exclusivo para Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural– y uno, común a los dos grados, de conocimientos básicos de matemáticas.

A su vez, la escuela universitaria de la capital de la comarca de Valdejalón prepara formaciones en línea en cinco categorías: Expresión Gráfica, Física, Matemáticas, Programación y Química. Todas ellas disponibles por igual para todos los grados del centro.